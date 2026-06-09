Senado aprova projeto que cria mais uma universidade pública federal no Pará; saiba mais

A Comissão de Educação e Cultura do Senado Federal aprovou, na manhã desta terça-feira (9/6), o projeto que cria a Universidade Federal do Xingu (UFX). Aprovada em decisão terminativa, a proposta não precisa passar pelo Plenário e segue para a análise da Câmara dos Deputados. Pelo projeto, a nova instituição será estabelecida a partir do desmembramento do campus de Altamira da Universidade Federal do Pará (UFPA), visando fortalecer a educação superior na região.

O projeto prevê que a UFX operará em um modelo multicampi, abrangendo diversos municípios na região. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), essa área reúne uma população aproximada de meio milhão de habitantes. Entre os municípios que serão atendidos pela UFX estão Altamira, Anapu, Brasil Novo, Gurupá, Medicilândia, Pacajá, Placas, Porto de Moz, Senador José Porfírio, Uruará e Vitória do Xingu.

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Em 2022, a proposta chegou a ser arquivada. Porém, as discussões sobre o tema foram retomadas após o senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) articular o desarquivamento do texto. “Esse projeto representa o nosso compromisso com uma agenda voltada ao desenvolvimento regional e à ampliação do acesso ao ensino superior na Amazônia”, destacou o parlamentar.

Modelo Multicampi Atenderá Meio Milhão de Pessoas

A expectativa é que a nova universidade amplie a oferta de ensino superior, contribua para a formação de capital humano qualificado e promova melhorias na qualidade educacional local.

Em seu relatório, a senadora Professora Dorinha Seabra (União-TO) ressaltou que a implantação de uma instituição autônoma vai além da simples expansão de vagas. O documento aponta que universidades com forte atuação em pesquisa e extensão desempenham um papel decisivo na transformação social e econômica, especialmente ao dialogarem com as potencialidades locais.

Para os senadores que apoiam a iniciativa, a presença da UFX deverá promover uma mudança no modelo de desenvolvimento da região do Xingu. A instituição pública de ensino superior tem o potencial de estimular a produção científica focada nos desafios locais e valorizar as vocações econômicas do território.

Além de ampliar o acesso ao ensino superior, a universidade deverá fomentar estudos sobre os principais problemas regionais. Com isso, espera-se que contribua para soluções sustentáveis e para o desenvolvimento equilibrado da Amazônia.