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Política

Flávio Bolsonaro é recepcionado por apoiadores no aeroporto, em Altamira

Momento marca agenda de campanha e conta com parlamentares apoiadores na composição

O Liberal
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Recepção de Flávio Bolsonaro em Altamira (Reprodução | Redes Sociais)

Chegou no município de Altamira, sudeste paraense, por volta das 12h desta sexta-feira (11), o atual senador Flávio Bolsonaro e pré-candidato a presidência do país. A visita do filho do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, que cumpre pena por tentativa de golpe de estado em Brasília, integra uma agenda de campanha voltadas as eleições gerais, em outubro deste ano. Agenda segue até a capital paraense no fim da tarde, momento em que também se deve oficializar a candidatura ao senado do atual deputado federal paraense Delegado Éder Mauro.

No aeroporto de Altamira, uma multidão de apoiadores recebeu o candidato com palavras de afirmação em apoio ao seu projeto político. Além deles, líderes políticos e outros parlamentares se somaram ao momento, para demonstrar apoio.

Através das suas redes sociais, o deputado federal paraense Joaquim Passarinho registrou a chegada de Flávio e interagiu com os apoiadores durante o processo. Ao seu lado também aparecem nomes como o também deputado federal Delegado Éder Mauro e Delegado Caveira.

Flávio Bolsonaro participa de um encontro com as lideranças locais no Haras do Wanderlan, no Jardim Independente III, Altamira. Posteriormente, Bolsonaro segue até Belém, para cumprir agenda por volta das 17h desta sexta-feira (11). A ocasião marca o lançamento da pré-candidatura ao Senado do deputado Éder Mauro, mas o momento também deve ser utilizado para declarar apoio à pré-candidatura de Daniel Santos ao Governo do Pará, como afirmou o deputado Éder Mauro nas suas redes.

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