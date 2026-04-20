Mais de 270 mil eleitores já buscaram regularização no Pará em 2026, diz TRE-PA

O prazo para regularizar a situação eleitoral vai até o dia 6 de maio e já mobilizou 270.695 mil eleitores no Pará desde janeiro deste ano, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PA). O órgão ampliou, a partir desta segunda-feira (20), o horário de atendimento em todos os cartórios e postos do estado para dar conta da demanda crescente.

A secretária da Corregedoria Regional Eleitoral, Sinara Mendes, diz que a maior parte dos atendimentos foi para atualização cadastral: 145.184 mil eleitores procuraram a Justiça Eleitoral para revisar informações. Outros 51.941 mil solicitaram transferência de domicílio, enquanto 73.570 emitiram o título pela primeira vez.

A tendência, Sinara diz que a expectativa é de intensificação no fluxo nos próximos dias. “A gente já tem visto esse aumento, principalmente aos finais de semana. E, como o prazo está próximo, a procura tende a crescer ainda mais”, afirmou.

Para evitar sobrecarga, o tribunal adotou uma série de medidas, como plantões e reforço de equipe. Mais de 200 pessoas foram contratadas para ampliar a capacidade de atendimento. Na capital, o núcleo de atendimento ao eleitor opera com mais de 50 guichês e, a partir do dia 30, um posto ampliado no Mangueirão deve concentrar parte da demanda, com mais de 80 guichês.

Sinara Mendes é secretária da corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Apesar da estrutura reforçada, o alerta é para que o eleitor não deixe para os últimos dias. “Já temos bastante fila. A orientação é que quem precisa regularizar compareça o quanto antes”, disse Sinara.

Nos postos, o cenário já é de aumento no movimento, ainda que com experiências diferentes entre os eleitores. A estudante Luna Medeiros, de 17 anos, enfrentou espera para emitir o primeiro título. “Foi um pouco demorado, mas o atendimento foi bom. Eles tratam a gente bem”, contou. Ela decidiu aproveitar o feriado para conseguir o documento antes do prazo. “Acredito que o voto pode mudar a vida das pessoas. Por isso quis tirar logo”, disse.

Já a tecnóloga de alimentos Endren Oliveira relatou rapidez ao fazer o cadastro biométrico. “Achei bem rápido, tanto na fila normal quanto na prioridade”, afirmou. Segundo ela, o processo foi tranquilo desde a busca por informações. “Já vim sabendo o que precisava fazer”, completou.

Horários ampliados

O TRE-PA estabeleceu um cronograma especial de funcionamento até o fechamento do cadastro:

Até 30 de abril: das 8h às 16h

De 1º a 3 de maio (incluindo feriado e fim de semana): das 8h às 14h

De 4 a 6 de maio: das 8h às 17h

Os horários valem para todos os cartórios eleitorais e postos de atendimento no estado.

Até o dia 6 de maio, os eleitores ainda podem emitir o primeiro título, transferir o domicílio eleitoral, atualizar dados cadastrais, regularizar a situação e realizar o cadastro biométrico.