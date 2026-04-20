Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Mais de 270 mil eleitores já buscaram regularização no Pará em 2026, diz TRE-PA

Prazo para regularização encerra no dia 6 de maio

Gabi Gutierrez
fonte

Os postos de atendimento ao público estão funcionando em horário especiais até o dia 6 de maio (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

O prazo para regularizar a situação eleitoral vai até o dia 6 de maio e já mobilizou 270.695 mil eleitores no Pará desde janeiro deste ano, segundo o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-PA). O órgão ampliou, a partir desta segunda-feira (20), o horário de atendimento em todos os cartórios e postos do estado para dar conta da demanda crescente.

A secretária da Corregedoria Regional Eleitoral, Sinara Mendes, diz que a maior parte dos atendimentos foi para atualização cadastral: 145.184 mil eleitores procuraram a Justiça Eleitoral para revisar informações. Outros 51.941 mil solicitaram transferência de domicílio, enquanto 73.570 emitiram o título pela primeira vez.

A tendência, Sinara diz que a expectativa é de intensificação no fluxo nos próximos dias. “A gente já tem visto esse aumento, principalmente aos finais de semana. E, como o prazo está próximo, a procura tende a crescer ainda mais”, afirmou.

Para evitar sobrecarga, o tribunal adotou uma série de medidas, como plantões e reforço de equipe. Mais de 200 pessoas foram contratadas para ampliar a capacidade de atendimento. Na capital, o núcleo de atendimento ao eleitor opera com mais de 50 guichês e, a partir do dia 30, um posto ampliado no Mangueirão deve concentrar parte da demanda, com mais de 80 guichês.

image Sinara Mendes é secretária da corregedoria do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (Foto: Ivan Duarte | O Liberal)

Apesar da estrutura reforçada, o alerta é para que o eleitor não deixe para os últimos dias. “Já temos bastante fila. A orientação é que quem precisa regularizar compareça o quanto antes”, disse Sinara.

Nos postos, o cenário já é de aumento no movimento, ainda que com experiências diferentes entre os eleitores. A estudante Luna Medeiros, de 17 anos, enfrentou espera para emitir o primeiro título. “Foi um pouco demorado, mas o atendimento foi bom. Eles tratam a gente bem”, contou. Ela decidiu aproveitar o feriado para conseguir o documento antes do prazo. “Acredito que o voto pode mudar a vida das pessoas. Por isso quis tirar logo”, disse.

Já a tecnóloga de alimentos Endren Oliveira relatou rapidez ao fazer o cadastro biométrico. “Achei bem rápido, tanto na fila normal quanto na prioridade”, afirmou. Segundo ela, o processo foi tranquilo desde a busca por informações. “Já vim sabendo o que precisava fazer”, completou.

Horários ampliados

O TRE-PA estabeleceu um cronograma especial de funcionamento até o fechamento do cadastro:

  • Até 30 de abril: das 8h às 16h
  • De 1º a 3 de maio (incluindo feriado e fim de semana): das 8h às 14h
  • De 4 a 6 de maio: das 8h às 17h

Os horários valem para todos os cartórios eleitorais e postos de atendimento no estado.

Até o dia 6 de maio, os eleitores ainda podem emitir o primeiro título, transferir o domicílio eleitoral, atualizar dados cadastrais, regularizar a situação e realizar o cadastro biométrico.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

tre pará

prazo para regularização do cadastro eleitoral
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Paulo Henrique Rodrigues é nomeado ministro do Empreendedorismo após Tadeu Alencar deixar cargo

22.04.26 8h36

Bolsonaro pede autorização a Moraes para fazer nova cirurgia

A defesa diz que Bolsonaro apresenta quadro de dor persistente e incapacidade funcional no ombro direito.

22.04.26 7h36

Moraes revê decisão e define que novas regras para relatórios do Coaf não afetam casos passados

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu voltar atrás na decisão, na terça-feira (21)

22.04.26 7h16

Relações internacionais

Itamaraty se reúne com os EUA para tratar de expulsão de delegado e fala em reciprocidade

Fontes afirmam que agentes americanos também podem ser expulsos do país

21.04.26 20h52

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

JORNADA DE TRABALHO

Fim da escala 6x1: confira as profissões que não serão inclusas se a proposta for aprovada

A mudança não deve ser estendida a todas as áreas de atuação, devido a elas não estarem de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT)

16.04.26 18h20

inquérito

Moraes manda PF investigar Flávio Bolsonaro por suposta 'calúnia' contra Lula

Ministro do STF determinou a abertura de um inquérito contra o senador

15.04.26 11h21

crítica

Desembargadora que ganhou R$ 91 mil em março: fim de penduricalho levará juízes à 'escravidão'

"Colegas estão deixando de frequentar gabinetes de médicos, porque não vão poder pagar consulta", disse. E acrescentou. "Outros estão deixando de tomar remédios, entendeu?"

20.04.26 14h48

TENSÃO

Ex-ministra do STJ critica Gilmar por representação contra senador da CPI; 'vingança', diz

"Houve uma precipitação para, açodadamente, representar contra o senador. Isso é que me parece uma vingança e uma revanche", disse a ex-ministra.

16.04.26 8h52

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda