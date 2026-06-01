Lula lidera cenários de 1º e 2º turnos contra Flávio Bolsonaro, diz pesquisa RealTime/Big Data

Uma nova pesquisa RealTime Big Data, divulgada nesta segunda-feira (1), aponta a liderança de Luiz Inácio Lula da Silva na corrida presidencial. O pré-candidato do PT aparece à frente de Flávio Bolsonaro, pré-candidato do PL, tanto no primeiro quanto no segundo turno.

No cenário de primeiro turno, Lula registra 38% das intenções de voto, enquanto Flávio Bolsonaro alcança 31%. Para o segundo turno, as projeções indicam que Lula teria 45% contra 40% do senador do PL.

Os dados atuais contrastam com levantamentos anteriores. Em pesquisa divulgada em maio, antes do caso "Dark Horse", ambos os candidatos estavam em empate técnico no segundo turno, com Flávio Bolsonaro à frente numericamente (44% a 43%). O cenário de março também mostrava empate técnico, com Lula numericamente superior (42% a 41%).

Outros Cenários no Primeiro Turno

A pesquisa desta segunda-feira também detalha o desempenho de outros pré-candidatos ao Palácio do Planalto no primeiro turno. Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) marcam 6% cada. Romeu Zema (Novo) pontua 4%, enquanto Aécio Neves (PSDB) e Joaquim Barbosa (DC) registram 3% cada.

Projeções e Empates Técnicos no Segundo Turno

Para o segundo turno, Lula enfrentaria os cenários mais apertados contra Ronaldo Caiado e Romeu Zema. Contra o ex-governador de Goiás, Lula e Caiado aparecem empatados com 43% das intenções de voto para cada um.

Já contra Romeu Zema, há um empate técnico, dentro da margem de erro. Neste embate, Lula pontua 43% e Zema atinge 40%.

Rejeição dos Pré-Candidatos e Fim da Polarização

No quesito rejeição, Lula e Flávio Bolsonaro lideram com 48% cada. Aécio Neves aparece em seguida com 45%. Ronaldo Caiado tem 39%, Romeu Zema 35%, Renan Santos 28% e Joaquim Barbosa 27%.

A pesquisa revela que 48% dos entrevistados manifestam cansaço com a polarização entre petismo e bolsonarismo. Essa parcela da população gostaria de ver uma terceira via na corrida presidencial.

Metodologia da Pesquisa

O levantamento foi realizado com 2.000 entrevistas em todo o território nacional, nos dias 29 e 30 de março. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada sob o protocolo BR-05864/2026.