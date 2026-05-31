Caiado afasta desvinculação de aposentadoria: 'Não vou tirar essa prerrogativa do aposentado

O ex-governador de Goiás e pré-candidato à Presidência da República Ronaldo Caiado (PSD) afirmou que não vai tirar a prerrogativa dos aposentados de ter o benefício previdenciário vinculado ao reajuste do salário mínimo. Ele foi questionado sobre propostas de austeridade durante entrevista ao programa Canal Livre, da Band TV.

"Não vou tirar essa prerrogativa do aposentado", disse Caiado.

Ele citou também a escala 5x2, em discussão no Congresso Nacional, mas ponderando que há necessidade de modernização. Como exemplo, citou projeto do senador Rogério Marinho que trata de pagamento por hora trabalhada.

Caiado é favorável à proposta de Marinho porque entende que os jovens não querem apenas a 'CLT tradicional'. Segundo o presidenciável, eles prezam por flexibilidade e valorização de produtividade.

VEJA MAIS

O ex-governador de Goiás criticou, na entrevista, o modelo de gestão com foco em programas de transferência de renda. Para ele, o país corre o risco de comprometer seu potencial ao tornar o povo dependente do Estado. "Vou desenvolver as potencialidades do Brasil. Você só eleva o padrão do país se distribuir riqueza. E como se distribui riqueza? Pelo conhecimento", afirmou.

Caiado defendeu que o Brasil não seja um mero "exportador de commodities e importador de tecnologia de ponta". Defendeu investimento em educação, argumentando que o país tem território e potencial para desenvolver toda a cadeia produtiva internamente.

Ele disse que é preciso aproveitar as "riquezas críticas" como as terras raras e disse que a nação não pode ser tão dependente de insumos de fora, como no caso dos fertilizantes.