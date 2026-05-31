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Política

Governadora Celina Leão, do DF, segue internada em UTI após drenagem de pneumotórax

Estadão Conteúdo

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), segue internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Lúcia Sul, em Brasília, após ser diagnosticada com um pneumotórax no pulmão direito. Segundo boletim médico divulgado neste domingo, 31, ela permanece em observação e continuará hospitalizada ao longo do dia.

De acordo com o hospital, Celina foi submetida na noite de sábado a um procedimento de drenagem pleural realizado pela equipe de cirurgia torácica.

O procedimento transcorreu sem intercorrências e o exame radiológico de controle apresentou resultado considerado satisfatório.

A governadora foi internada no sábado, após apresentar sintomas respiratórios. O pneumotórax é caracterizado pela presença de ar entre o pulmão e a parede torácica, condição que pode causar dor no peito e dificuldade para respirar.

Segundo o boletim divulgado neste domingo, a internação em UTI é considerada o procedimento adequado para acompanhamento do quadro clínico da governadora.

Celina assumiu o comando do Distrito Federal após a renúncia de Ibaneis Rocha (MDB) para disputar uma vaga no Senado.

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