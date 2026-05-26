Barcarena anuncia concurso com 1.283 vagas para Educação com salários de até R$ 5.130

O prefeito de Barcarena, Renato Ogawa (PP), anunciou na tarde desta terça-feira (26) a realização do concurso público para a área da Educação em Barcarena, município da região metropolitana de Belém. São 1.283 vagas e mais 653 de cadastro de reserva. A Banca Organizadora será o Instituto de Desenvolvimento Social Ágata.

Atualmente, a rede de ensino pública de Barcarena tem 25.099 estudantes e 867 professores, distribuídos entre 104 escolas, sendo 67 na zona rural, composta de estradas e ilhas.

"Com muita satisfação, informo que acabei de autorizar a publicação do edital para a realização do nosso concurso público para a área da Educação em Barcarena. São 1.283 vagas e mais 653 de cadastro de reserva", publicou Ogawa no Instagram.

Ogawa, que é economista de formação, acrescentou: "Um passo importante para fortalecer ainda mais a educação e garantir um ensino de qualidade para nossas crianças. Serão novas oportunidades para quem sonha em ingressar no serviço público e contribuir com o futuro da nossa cidade. Agora é hora de se preparar, estudar e acreditar no seu potencial", postou ele na rede social.

Cronograma e Inscrições

Conforme o secretário municipal de educação de Barcarena, Edson Cardoso, as inscrições vão ser exclusivamente online, e o cronograma prevê a inscrição, de 1º a 30 de junho próximo.

"Dependendo do número de candidatos inscritos e da capacidade de lotação do município, a Prova Objetiva poderá ser aplicada em dois finais de semana, nos dias 23 e 30 de agosto”, observou Edson Cardoso.

A homologação do resultado final deve ser feita até o dia 30 de novembro deste ano. Sobre a etapa de nomeação e posse dos candidatos aprovados, Edson Cardoso, afirmou: “A previsão de nomeação é o início de 2027".

"O concurso público terá validade de até dois anos, a partir da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período”, disse o secretário.



Do total de concursados (1.283), são previstas 575 vagas para o ensino médio (Profissional de Apoio Especial e Auxiliar de Turma); 358 para a Educação Básica, (da Educação Infantil ao 5° ano da Educação Fundamental); e 350 para Educação Fundamental (de 6° ao 9° ano).

Os vencimentos base são de R$ 2.200,00 até R$ 5.130,66, mais as gratificações previstas no Plano de Cargos e Carreira da Rede de Ensino Municipal de Barcarena.