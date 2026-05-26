Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Barcarena anuncia concurso com 1.283 vagas para Educação com salários de até R$ 5.130

Inscrições são exclusivamente online e a banca organizadora será o Instituto de Desenvolvimento Social Ágata

O Liberal
fonte

Prefeito Renato Ogawa anuncia oportunidades, com concurso público, na administração municipal na áre de educação em Barcarena (Reprodução / Redes Sociais)

O prefeito de Barcarena, Renato Ogawa (PP), anunciou na tarde desta terça-feira (26) a realização do concurso público para a área da Educação em Barcarena, município da região metropolitana de Belém. São 1.283 vagas e mais 653 de cadastro de reserva. A Banca Organizadora será o Instituto de Desenvolvimento Social Ágata. 

Atualmente, a rede de ensino pública de Barcarena tem 25.099 estudantes e 867 professores, distribuídos entre 104 escolas, sendo 67 na zona rural, composta de estradas e ilhas.

"Com muita satisfação, informo que acabei de autorizar a publicação do edital para a realização do nosso concurso público para a área da Educação em Barcarena. São 1.283 vagas e mais 653 de cadastro de reserva", publicou Ogawa no Instagram.

Ogawa, que é economista de formação, acrescentou: "Um passo importante para fortalecer ainda mais a educação e garantir um ensino de qualidade para nossas crianças. Serão novas oportunidades para quem sonha em ingressar no serviço público e contribuir com o futuro da nossa cidade. Agora é hora de se preparar, estudar e acreditar no seu potencial", postou ele na rede social.

Cronograma e Inscrições

Conforme o secretário municipal de educação de Barcarena, Edson Cardoso, as inscrições vão ser exclusivamente online, e o cronograma prevê a inscrição, de 1º a 30 de junho próximo.

"Dependendo do número de candidatos inscritos e da capacidade de lotação do município, a Prova Objetiva poderá ser aplicada em dois finais de semana, nos dias 23 e 30 de agosto”, observou Edson Cardoso.

A homologação do resultado final deve ser feita até o dia 30 de novembro deste ano. Sobre a etapa de nomeação e posse dos candidatos aprovados, Edson Cardoso, afirmou: “A previsão de nomeação é o início de 2027".

"O concurso público terá validade de até dois anos, a partir da data da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período”, disse o secretário.

Do total de concursados (1.283), são previstas 575 vagas para o ensino médio (Profissional de Apoio Especial e Auxiliar de Turma); 358 para a Educação Básica, (da Educação Infantil ao 5° ano da Educação Fundamental); e 350 para Educação Fundamental (de 6° ao 9° ano).

Os vencimentos base são de R$ 2.200,00 até R$ 5.130,66, mais as gratificações previstas no Plano de Cargos e Carreira da Rede de Ensino Municipal de Barcarena.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

concurso público para educação

barcarena

Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Flávio: Reunião com Trump mostra 'prestígio' do Brasil e reconhecimento de alternativa a Lula

26.05.26 20h42

Flávio: Expressei a Trump 'diferença gritante' que haverá entre governo Flávio Bolsonaro e Lula

26.05.26 19h47

Valdemar diz que fala sobre Flávio buscar dinheiro com Vorcaro em visita foi tirada de contexto

26.05.26 19h16

Política

Barcarena anuncia concurso com 1.283 vagas para Educação com salários de até R$ 5.130

Inscrições são exclusivamente online e a banca organizadora será o Instituto de Desenvolvimento Social Ágata

26.05.26 19h12

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

clima de tensão

Vereador do PL chama professores de “vagabundos” durante votação de reajuste salarial

Confusão tomou conta do plenário após falas ofensivas direcionadas a profissionais da educação em greve

17.05.26 12h53

durante evento

Michelle Bolsonaro chama Moraes de 'irmão em Cristo' e cita possível conversão do ministro

Em seguida, a ex-primeira-dama publicou um mensagem sobre perdão nas redes sociais

20.05.26 12h03

ANÁLISE

Igor Normando se filia ao PSDB; partido está fragilizado e sem protagonismo

Prefeito de Belém formaliza entrada na legenda nesta quarta-feira (20), em Brasília, como único gestor de capital no país

20.05.26 16h02

Denúncia

Vereador denuncia superfaturamento de 440% em medicamentos pela Sesma e pede CPI na Câmara de Belém

Apuração do parlamentar encontrou valores fora do comum em períodos curtos

20.05.26 16h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda