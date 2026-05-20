Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Vereador denuncia superfaturamento de 440% em medicamentos pela Sesma e pede CPI na Câmara de Belém

Apuração do parlamentar encontrou valores fora do comum em períodos curtos

O Liberal
fonte

PSM da 14 volta a ser alvo de denúncias (Foto / Ivan Duarte / O Liberal)

Em meio a crise de saúde que a capital paraense vivencia, com denúncias de sucateamento e falta de assistência em postos de saúde, uma nova investigação aponta um possível superfaturamento na compra de medicamentos pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma). As irregularidades foram identificadas durante fiscalização realizada por um dos vereadores de Belém, que também pede instalação de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). A prefeitura de Belém e a Sesma foram procuradas, mas ainda não deram retorno. O espaço segue aberto.

O caso mais emblemático envolve a compra da Azitromicina injetável. O antibiótico, adquirido pela prefeitura por R$ 11,10 a unidade em 2024 e 2025, passou a custar R$ 60,00 nos contratos de 2026. A mudança alcança uma variação de 440,5%, sem justificativa técnica aparente para o salto de preço.

Esses foram alguns dos detalhes apontados na denúncia feita nesta terça-feira (20), na Câmara Municipal de Belém (CMB), pelo vereador Mayky Vilaça. Segundo ele, as irregularidades teriam sido identificadas na quarta-feira (13), no Pronto Socorro Municipal da 14. O parlamentar explicou que teve acesso a documentos internos que apontam possíveis desvios na aquisição de insumos por meio de contratos emergenciais.

O contraste é ainda mais contundente quando confrontado com a realidade enfrentada pelos usuários do sistema público. Ao mesmo tempo em que o preço do medicamento multiplicava por cinco, pacientes relatavam a falta de itens básicos nas unidades de saúde do município.

A situação estrutural do PSM da 14 também foi alvo de denúncias. Nas palavras do parlamentar, a unidade apresenta precariedade física evidente, ausência de atendimento humanizado e relatos de profissionais de saúde que recolhem dinheiro do próprio bolso para adquirir materiais básicos de trabalho. Ainda devem entrar no processo de investigação das possíveis irregularidades o Ministério Público Federal (MPF) e à Polícia Federal (PF). A instalação da CPI, cujo pedido foi protocolado na mesma sessão, depende de tramitação regimental na Casa.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

superfaturamento de medicamentos

Sesma

cpi na câmara de belém
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

PGR se manifesta a favor de redução da pena de homem que quebrou relógio de Dom João VI

20.05.26 21h53

justiça

Ciro Gomes é condenado por violência política de gênero contra prefeita e ex-senadora

A condenação havia sido fixada em 1 ano e 4 meses de prisão

20.05.26 21h53

Com quórum baixo, Senado adia votação da indicação de Benedito Gonçalves para corregedor do CNJ

20.05.26 19h52

investigação

TCE do Rio vai investigar uso de jatinhos e helicópteros durante governo de Cláudio Castro

A decisão decorre de uma denúncia feita pela deputada estadual Martha Rocha (PDT-RJ)

20.05.26 19h11

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

clima de tensão

Vereador do PL chama professores de “vagabundos” durante votação de reajuste salarial

Confusão tomou conta do plenário após falas ofensivas direcionadas a profissionais da educação em greve

17.05.26 12h53

POLÊMICA

Jamais vou endossar proximidade de um candidato com um criminoso, diz Zema

A notícia de Flávio pedindo dinheiro para o ex-banqueiro Daniel Vorcaro foi alvo de ataque de Zema

14.05.26 15h12

Fala misógina

Pré-candidato do PL diz que mulheres não devem ocupar cargos políticos

A declaração ocorreu durante entrevista a uma rádio local, na última sexta-feira, 8

13.05.26 15h12

BRASIL

Festa de Nunes Marques tem uísque, ministro no palco e ingresso de R$ 800

Evento aconteceu em homenagem ao novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE)

13.05.26 7h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda