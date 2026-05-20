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Política

Com quórum baixo, Senado adia votação da indicação de Benedito Gonçalves para corregedor do CNJ

Estadão Conteúdo

O Senado adiou a votação da indicação de Benedito Gonçalves para corregedor nacional de Justiça do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), para o período de 2026 a 2028. A votação chegou a ser aberta nesta quarta-feira, 20, mas o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), cancelou a análise por baixo quórum de senadores.

Benedito Gonçalves é formado em direito e tem mestrado e especialização na área jurídica. Foi juiz federal e atuou em unidades do Rio de Janeiro, do Paraná e do Rio Grande do Sul. Também foi desembargador do Tribunal Regional Federal da 2ª Região e alcançou o posto de ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

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CNJ/BENEDITO GONÇALVES/SENADO/VOTAÇÃO/ADIAMENTO
Política
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