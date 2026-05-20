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Política

Odair Cunha toma posse como novo ministro do TCU e defende política com 'P maiúsculo'

O Senado aprovou a indicação de Odair Cunha por 50 votos a 8

Estadão Conteúdo
fonte

Odair Cunha (Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

O ex-deputado federal Odair Cunha tomou posse nesta quarta-feira, 20, como ministro do Tribunal de Contas da União (TCU). Ele defendeu, em seu discurso, o que chamou de política com "P maiúsculo", ao falar da interlocução com o papel técnico da instituição. O ex-parlamentar teve seu nome aprovado pelo Poder Legislativo em abril.

"A política não é o oposto da técnica, é seu destino, é ela que transforma a norma em justiça, procedimento em resultado, auditoria em escola construída. Sem a política, a técnica mais refinada não passa de um exercício de precisão no vazio, de tecnocracia inaplicável", declarou em discurso.

O Senado aprovou a indicação de Odair Cunha por 50 votos a 8. Ele agora ocupa a vaga deixada por Aroldo Cedraz. O TCU é formado por nove ministros. Seis deles são de indicação do Congresso Nacional e três, do presidente da República (sendo um dos auditores, um do Ministério Público junto ao tribunal e um de livre indicação do chefe do Poder Executivo).

Odair Cunha é o primeiro ex-parlamentar aprovado que, até então, era membro do Partido dos Trabalhadores (PT). Apesar de ter governado o País de 2003 a 2016, o PT nunca havia conseguido emplacar um filiado do partido no Tribunal de Contas da União.

Autoridades marcam presença na posse

Durante a solenidade de posse do novo ministro, o presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo Filho, voltou a comentar sobre o papel classificado como pedagógico da instituição. "Eu tenho defendido, nesta presidência, Tribunal que ensina antes de punir. Um Tribunal que dialoga antes de bloquear, que compreende a realidade", declarou.

A sessão contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidentes do Senado e Câmara, além de ministros de Estado. O presidente da Corte de Contas falou ainda do fortalecimento do diálogo institucional. "O Brasil precisa cada vez mais de pontes, entre a técnica e a política. Entre o controle e a gestão", declarou.

Na gestão de Vital do Rêgo, a Secretaria de Relações Institucionais do Tribunal de Contas da União (TCU) funciona como uma espécie de "ponte reforçada" entre a Corte, políticos e gestores. A pasta é responsável, por exemplo, por acompanhar as discussões internas da instituição e, concomitantemente, as agendas do Executivo e do Legislativo.

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TCU/MINISTRO/ODAIR CUNHA/POSSE
Política
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