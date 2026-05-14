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Política

Jamais vou endossar proximidade de um candidato com um criminoso, diz Zema

A notícia de Flávio pedindo dinheiro para o ex-banqueiro Daniel Vorcaro foi alvo de ataque de Zema

Estadão Conteúdo

O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência da República, Romeu Zema (Novo), afirmou que jamais aceitaria como normal a proximidade do também presidenciável Flávio Bolsonaro (PL) com "um criminoso".

"Jamais vou endossar proximidade de um candidato com um criminoso", afirmou Zema em rápida entrevista depois de participar de um painel do 8º Latin America Private Tech Trailblazers Summit promovido pelo Bank of America (Bofa) em Nova York (EUA) nesta quinta-feira, 14, quarto dia da Brazil Week. Zema ponderou, entretanto, que ainda há muito a ser analisado sobre o caso para discernir como fica a corrida presidencial a partir de agora.

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Flávio e Zema disputam o eleitorado de direita e bolsonarista, mas o ex-governador vinha adotando cautela, evitando críticas ao filho do ex-presidente. Com a notícia de Flávio pedindo dinheiro para o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, foi ao ataque e reagiu nas redes sociais, afirmando que foi comportamento imperdoável.

Durante o painel no evento em Nova York, Zema admitiu que é pouco conhecido no Brasil. "Reconheço que sou conhecido somente em Minas Gerais. Preciso ficar mais conhecido. Por isso, tenho viajado. Fui ao Rio Grande do Sul, voltando para o Brasil vou visitar outros Estados", afirmou.

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Palavras-chave

VORCARO/FLÁVIO BOLSONARO/CONVERSA

Zema
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