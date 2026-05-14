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Política

Aliados do PL, partido Novo do PR e SC, dizem que Zema foi 'precipitado' ao criticar Flávio

Estadão Conteúdo

Os diretórios do Partido Novo no Paraná e em Santa Catarina criticaram a divulgação, pelo candidato à Presidência pelo partido, Romeu Zema (Novo), de um vídeo com críticas ao senador Flávio Bolsonaro (PL). Zema chamou de "imperdoável" e "um tapa na cara do brasileiro de bem", o áudio em que Flávio pede a Daniel Vorcaro recursos para financiar o filme sobre Jair Bolsonaro. Os dois diretórios partidários divulgaram notas semelhantes considerando o vídeo "precipitado", ao mesmo tempo em que pediram investigações sobre o caso Master.

Procurado, Zema ainda não respondeu sobre as notas dos diretórios do partido.

Para o Novo do Paraná, "a divulgação do vídeo pela equipe de comunicação de Zema foi precipitada e gerou ruídos desnecessários em alianças já estabelecidas".

"Posicionamentos públicos dessa natureza devem observar alinhamento prévio com a convenção nacional do partido - o que não ocorreu neste caso", diz o diretório paranaense.

A instância partidária diz que a aliança entre o PL e o Novo no Paraná "permanece sólida, fundamentada em diálogo, convergência de princípios e compromisso com resultados concretos para os paranaenses".

Em linha semelhante, o Novo de Santa Catarina também afirmou que a aliança entre as siglas, representadas pelo governador Jorginho Mello e o prefeito Adriano Silva permanece "sólida" e criticou Zema.

"Quanto a posicionamento, a divulgação do vídeo pela equipe de comunicação do nosso pré-candidato à Presidência Romeu Zema, não houve alinhamento prévio com o partido e consideramos que o vídeo foi divulgado de maneira precipitada e desnecessária pela equipe de comunicação de campanha".

Da mesma forma, o Novo de Santa Catarina afirmou considerar "fundamental a instalação imediata da CPI do Banco Master".

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Palavras-chave

VORCARO/FLÁVIO BOLSONARO/CONVERSA/ZEMA/ALIADOS/CRÍTICAS
Política
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