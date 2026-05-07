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Política

Prefeitura cria manual e alerta: 'se não se sente confortável, talvez esteja no local errado'

Entre as diretrizes previstas no manual está a obrigatoriedade de alinhamento prévio antes de entrevistas e que entrevistas espontâneas sejam desencorajadas, principalmente em cenários classificados como críticos

Da redação
fonte

Igor Normando (MDB) (Foto: Thiago Gomes | O Liberal)

Prefeitura de Belém distribuiu um manual interno de comunicação a secretários e auxiliares da gestão municipal com orientações voltadas à centralização de posicionamentos públicos e ao controle do fluxo de informações durante situações de crise.

O documento começou a circular após episódios recentes envolvendo alagamentos registrados na capital paraense durante períodos de fortes chuvas e maré alta. Em meio aos transtornos em diferentes bairros da cidade, também houve relatos de dificuldades no acesso a informações oficiais por parte de profissionais da imprensa.

Entre as diretrizes previstas no manual está a obrigatoriedade de alinhamento prévio antes de entrevistas ou manifestações públicas de integrantes da gestão. O texto determina que “nenhum secretário ou gestor deve se posicionar publicamente sem alinhamento prévio com a coordenação de comunicação”.

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O protocolo também orienta que entrevistas espontâneas sejam desencorajadas, principalmente em cenários classificados como críticos. Além disso, o documento prevê a centralização das respostas na coordenação de comunicação da prefeitura e estabelece prioridade para canais institucionais internos antes do atendimento à imprensa externa.

Outro ponto citado é a filtragem das demandas enviadas por veículos de comunicação antes do encaminhamento de respostas. Segundo o manual, nem toda solicitação deve receber retorno imediato.

As orientações ainda incluem monitoramento das interações com a imprensa e definição prévia de porta-vozes para situações consideradas de crise.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Belém para questionar o conteúdo e os objetivos do manual interno. Até a publicação desta matéria, não houve posicionamento oficial. O espaço segue aberto.

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