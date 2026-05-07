Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Moraes autoriza acesso rotineiro de cozinheira à casa de Bolsonaro

Entrada da funcionária foi solicitada pela defesa do ex-presidente

Estadão Conteúdo
fonte

Cozinha da casa de Jair Bolsonaro ficará sujeita a vistoria prévia e celulares ou outros aparelhos eletrônicos deverão ficar em depósito com os agentes policiais (Foto: Reprodução | Redes sociais)

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou nesta quarta-feira, 6, o acesso diário de uma cozinheira à casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), onde ele cumpre pena em prisão domiciliar. A entrada da funcionária foi solicitada pela defesa do ex-presidente em virtude de "atividades laborais por ela regularmente desempenhadas no imóvel".

Veja mais

image 'Escândalo do Master tem DNA bolsonarista', diz Boulos
Após operação da Polícia Federal contra Ciro Nogueira, ministro afirma que investigação reforça ligação entre aliados de Jair Bolsonaro e o Banco Master

image Zema diz que, ao contrário de Flávio Bolsonaro, 'não tem rabo preso com ninguém'
Declaração foi dada durante evento com empresários no Rio de Janeiro

Assim como outras pessoas autorizadas a acessar a casa, ela ficará sujeita a vistoria prévia e celulares ou outros aparelhos eletrônicos deverão ficar em depósito com os agentes policiais que estiverem realizando a segurança de Bolsonaro.

Na decisão, Moraes citou que a autorização de acesso a residências onde se cumpre prisão domiciliar é "excepcional e específica, limitada aos profissionais que exercem o trabalho na residência, aos profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas) e aos seguranças".

Bolsonaro deixou o hospital nesta segunda-feira, 4, após passar por cirurgia no ombro direito para corrigir lesões. Segundo informações médicas divulgadas após a alta, a recuperação deve ocorrer sem maiores complicações em um período de seis a nove meses. Ele vai permanecer de tipoia por seis semanas e fará fisioterapia.

Condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente teve prisão domiciliar humanitária concedida em março, com prazo inicial de 90 dias, para se recuperar de broncopneumonia. Antes, ele cumpria pena no 19.º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

BOLSONARO/PRISÃO/STF/MORAES/AUTIRIZAÇÃO/COZINHEIRA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

GOVERNO FEDERAL

Haddad diz que Lula não fará pacotes de bondades como Bolsonaro para ganhar eleição

O termo tem sido usado por adversários para se referir a medidas de aumento de gastos ou concessão de benefícios sociais com potencial impacto eleitoral, como o programa Desenrola 2.0

07.05.26 14h22

decisão

Moraes autoriza acesso rotineiro de cozinheira à casa de Bolsonaro

Entrada da funcionária foi solicitada pela defesa do ex-presidente

07.05.26 13h12

POLÊMICA

Prefeitura cria manual e alerta: 'se não se sente confortável, talvez esteja no local errado'

Entre as diretrizes previstas no manual está a obrigatoriedade de alinhamento prévio antes de entrevistas e que entrevistas espontâneas sejam desencorajadas, principalmente em cenários classificados como críticos

07.05.26 13h06

encontro

Lula chega à Casa Branca para reunião com o presidente Donald Trump

Esse é o primeiro encontro dos dois na sede do governo americano

07.05.26 13h04

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Política

Morre em Belém o ex-vereador e pastor Paulo Queiroz, aos 73 anos

Velório será aberto ao público na Igreja Quadrangular na Pedreirara. Horário ainda será divulgado pela família. 

06.05.26 22h11

BRASIL

Imprensa internacional classifica rejeição de Messias ao STF como ‘derrota histórica’ de Lula

Jornais e agências de notícias destacaram o caráter atípico da decisão

30.04.26 10h47

RELATO

Técnica de enfermagem registra ocorrência por agressão contra o senador Magno Malta

o parlamentar teria desferido um tapa no rosto da profissional e proferido insultos após um problema técnico durante a aplicação de contraste para um exame

02.05.26 10h07

LUTO

Saiba quem foi Paulo Queiroz, ex-vereador e pastor que morreu nesta quarta-feira (6)

Pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular no Pará, Paulo Queiroz teve trajetória marcada pela atuação religiosa e política na capital paraense

06.05.26 23h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda