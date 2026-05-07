Moraes autoriza acesso rotineiro de cozinheira à casa de Bolsonaro

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes autorizou nesta quarta-feira, 6, o acesso diário de uma cozinheira à casa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), onde ele cumpre pena em prisão domiciliar. A entrada da funcionária foi solicitada pela defesa do ex-presidente em virtude de "atividades laborais por ela regularmente desempenhadas no imóvel".

Veja mais

Assim como outras pessoas autorizadas a acessar a casa, ela ficará sujeita a vistoria prévia e celulares ou outros aparelhos eletrônicos deverão ficar em depósito com os agentes policiais que estiverem realizando a segurança de Bolsonaro.

Na decisão, Moraes citou que a autorização de acesso a residências onde se cumpre prisão domiciliar é "excepcional e específica, limitada aos profissionais que exercem o trabalho na residência, aos profissionais de saúde (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas) e aos seguranças".

Bolsonaro deixou o hospital nesta segunda-feira, 4, após passar por cirurgia no ombro direito para corrigir lesões. Segundo informações médicas divulgadas após a alta, a recuperação deve ocorrer sem maiores complicações em um período de seis a nove meses. Ele vai permanecer de tipoia por seis semanas e fará fisioterapia.

Condenado a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, o ex-presidente teve prisão domiciliar humanitária concedida em março, com prazo inicial de 90 dias, para se recuperar de broncopneumonia. Antes, ele cumpria pena no 19.º Batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal, conhecido como Papudinha.