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Política

Lula chega à Casa Branca para reunião com o presidente Donald Trump

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) chegou nesta quinta-feira, 7, à Casa Branca, em Washington D.C, onde vai se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Essa é a primeira vez em que o brasileiro se encontra com Trump na sede do governo americano.

O presidente está acompanhado por uma comitiva formada pelos ministros: Alexandre Silveira (Minas e Energia), Dario Durigan (Fazenda), Márcio Elias Rosa (Desenvolvimento, Indústria e Comércio), Mauro Vieira (Relações Exteriores), Wellington César (Justiça e Segurança Pública). Também acompanha Lula o diretor-geral da Polícia Federal (PF) Andrei Rodrigues.

Lula e Trump tiveram um primeiro contato na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em setembro passado. Depois, se encontraram na cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), em outubro de 2025.

Desde o início do mandato de Trump, em janeiro passado, a relação entre Brasil e Estados Unidos é marcada por crises. O governo americano impôs uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, depois derrubada pela Suprema Corte do país, sancionou autoridades com a Lei Magnitsky, e começou a investigar supostas práticas comerciais desleais por parte do Brasil.

Como mostrou o Broadcast Político (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, no encontro com Trump, Lula vai querer ouvir do presidente dos Estados Unidos os posicionamentos dele sobre possíveis novas sanções econômicas contra o Brasil, a guerra no Oriente Médio, crime organizado, com foco na classificação do Comando Vermelho (CV) e o Primeiro Comando da Capital (PCC) como organizações terroristas, e o interesse americano nos minerais críticos brasileiros.

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