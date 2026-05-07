Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

'Escândalo do Master tem DNA bolsonarista', diz Boulos

Após operação da Polícia Federal contra Ciro Nogueira, ministro afirma que investigação reforça ligação entre aliados de Jair Bolsonaro e o Banco Master

Gabi Gutierrez
fonte

Banco Master (Foto: Divulgação / Banco Master)

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, afirmou nesta quarta-feira (7) que a operação da Polícia Federal contra o senador Ciro Nogueira reforça a ligação do escândalo envolvendo o Banco Master com aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Durante entrevista exclusiva ao Grupo Liberal, Boulos comentou a quinta fase da Operação Compliance Zero, que teve como alvo o senador após a PF apontar suspeitas de pagamentos mensais feitos pelo banqueiro Daniel Vorcaro ao parlamentar. Segundo as investigações, os valores chegariam a R$ 300 mil mensais, podendo alcançar R$ 500 mil.

VEJA MAIS

image Vorcaro questionou comparsa sobre atraso de mesada a Ciro Nogueira, afirma PF
Trocas de mensagens entre Daniel e Felipe Vorcaro, do Banco Master, indicam repasses mensais ao senador.

image PF: Vorcaro entregou envelope para Ciro Nogueira com texto de emenda para favorecer Master
O parlamentar foi alvo de busca e apreensão nesta quinta-feira, 7, em mais uma fase da Operação Compliance Zero, focando o núcleo político do esquema

image Ciro Nogueira recebia de Vorcaro mesada de R$ 300 mil, que pode ter chegado a R$ 500 mil, diz PF
O senador e presidente nacional do PP foi alvo de busca e apreensão nesta quinta-feira, 7

“Eu acho que a operação de hoje é mais uma demonstração de que esse escândalo tem DNA. E o DNA desse escândalo é o bolsonarismo”, disse.

O ministro também associou o caso a integrantes do campo bolsonarista e criticou a atuação de aliados do ex-presidente em torno do banco.

“Eu estou acompanhando pela imprensa, como vocês, a operação da Polícia Federal. E eu acho que reforça uma coisa: os bolsonaristas enchiam a boca para falar do Master. Gente, quem agora tem busca e apreensão e recebia, segundo a PF, mesada de R$ 300 mil do Vorcaro era o senhor Ciro Nogueira”, afirmou.

Boulos ainda citou a rejeição do nome de Jorge Messias em articulações recentes no Senado e afirmou que havia uma tentativa de “enterrar” investigações relacionadas ao banco.

“Quem é o senhor Ciro Nogueira? Foi ministro da Casa Civil do Bolsonaro, operador do Bolsonaro no Congresso. Quem andou no jatinho do Vorcaro? Governadores bolsonaristas. O Cláudio Castro botou dinheiro da previdência dos aposentados do Rio no Master. O Ibaneis queria salvar o Master usando banco público. Então veja: o Master é o ‘BolsoMaster’”, declarou.

Ciro Nogueira

A Polícia Federal (PF) aponta que o senador Ciro Nogueira (PP-PI) recebeu propinas de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. O parlamentar teria instrumentalizado seu mandato em favor dos interesses do banqueiro no Congresso Nacional, sendo alvo de busca e apreensão.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

senador ciro nogueira

guilherme boulos

BANCO MASTER
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Moraes autoriza acesso rotineiro de cozinheira à casa de Bolsonaro

07.05.26 13h12

Prefeitura de Belém distribui manual interno para centralizar comunicação em situações de crise

Entre as diretrizes previstas no manual está a obrigatoriedade de alinhamento prévio antes de entrevistas e que entrevistas espontâneas sejam desencorajadas, principalmente em cenários classificados como críticos

07.05.26 13h06

encontro

Lula chega à Casa Branca para reunião com o presidente Donald Trump

Esse é o primeiro encontro dos dois na sede do governo americano

07.05.26 13h04

EXCLUSIVA

'Escândalo do Master tem DNA bolsonarista', diz Boulos

Após operação da Polícia Federal contra Ciro Nogueira, ministro afirma que investigação reforça ligação entre aliados de Jair Bolsonaro e o Banco Master

07.05.26 12h42

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

BRASIL

Imprensa internacional classifica rejeição de Messias ao STF como ‘derrota histórica’ de Lula

Jornais e agências de notícias destacaram o caráter atípico da decisão

30.04.26 10h47

RELATO

Técnica de enfermagem registra ocorrência por agressão contra o senador Magno Malta

o parlamentar teria desferido um tapa no rosto da profissional e proferido insultos após um problema técnico durante a aplicação de contraste para um exame

02.05.26 10h07

Política

Morre em Belém o ex-vereador e pastor Paulo Queiroz, aos 73 anos

Velório será aberto ao público na Igreja Quadrangular na Pedreirara. Horário ainda será divulgado pela família. 

06.05.26 22h11

LUTO

Saiba quem foi Paulo Queiroz, ex-vereador e pastor que morreu nesta quarta-feira (6)

Pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular no Pará, Paulo Queiroz teve trajetória marcada pela atuação religiosa e política na capital paraense

06.05.26 23h08

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda