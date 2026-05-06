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Política

O que esperar do encontro entre Lula e Trump? Veja 6 pontos sobre a reunião

Encontro na Casa Branca ocorre em meio a negociações comerciais, debates sobre segurança e articulações políticas dos dois governos

O Liberal
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Donald Trump e Luiz Inácio Lula da Silva (Foto: MARK SCHIEFELBEIN/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) embarca nesta quarta-feira (6) para Washington, onde se reunirá com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na quinta-feira (7). O encontro foi confirmado pela Casa Branca e deve ocorrer em formato de visita de trabalho, modelo mais enxuto e focado em temas específicos da relação bilateral.

Segundo uma autoridade do governo americano, os dois líderes devem discutir “assuntos econômicos e de segurança de importância mútua”. A expectativa é que Lula retorne ao Brasil na sexta-feira (8).

A reunião ocorre em meio a desafios diplomáticos, interesses econômicos e um cenário político delicado para os dois países. Nos bastidores, interlocutores apontam que o encontro deve ter mais peso simbólico e estratégico do que anúncios concretos.

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Tarifas e comércio 

Entre os principais temas previstos está a política comercial dos Estados Unidos em relação ao Brasil. O governo brasileiro acompanha com preocupação a investigação aberta por Washington com base na chamada Seção 301, instrumento que pode resultar na imposição de novas tarifas sobre produtos brasileiros.

A diplomacia brasileira tenta evitar o agravamento de tensões comerciais e busca reduzir ruídos na relação bilateral. Além disso, temas ligados à regulação de plataformas digitais, mineração de terras raras e minerais críticos também devem entrar na conversa.

Os minerais estratégicos têm ganhado relevância internacional devido à disputa tecnológica e energética entre grandes potências, especialmente no setor de baterias, semicondutores e transição energética.

Segurança e crime organizado

Outro eixo importante da reunião será a cooperação na área de segurança. Fontes do governo indicam que Lula pretende abordar a possibilidade de os Estados Unidos classificarem facções criminosas brasileiras como organizações terroristas.

O tema é tratado com cautela pelo Palácio do Planalto. Integrantes do governo avaliam que esse enquadramento poderia gerar impactos diplomáticos e jurídicos para o Brasil. A expectativa é que o governo brasileiro tente demonstrar disposição para ampliar a cooperação no combate ao crime organizado transnacional, sem abrir espaço para medidas consideradas excessivas pela diplomacia brasileira.

Estratégia do Planalto é evitar atritos públicos

A avaliação dentro do governo é de que Lula deve adotar uma postura cautelosa durante a reunião. Diplomatas brasileiros trabalham para reduzir riscos de declarações inesperadas ou confrontos públicos com Trump.

Nos bastidores, a orientação é priorizar uma conversa institucional e pragmática, evitando temas considerados mais sensíveis. Antes do encontro, o chanceler Mauro Vieira realizou articulações diplomáticas com autoridades americanas para alinhar expectativas e minimizar possíveis tensões.

Entre os assuntos potencialmente delicados estão os conflitos internacionais recentes e divergências históricas entre Lula e Trump em temas geopolíticos. O presidente brasileiro já criticou ações militares dos Estados Unidos e de Israel no Oriente Médio, especialmente após os ataques ao Irã ocorridos em fevereiro. Ainda assim, interlocutores do governo avaliam que a reunião deve ser conduzida de forma gradual, com Lula calibrando os temas ao longo da conversa.

Impacto político interno

Além da agenda diplomática, o encontro é visto pelo Palácio do Planalto como uma oportunidade de reforçar a imagem internacional de Lula em um momento de desgaste político interno.

O governo enfrenta dificuldades recentes no Congresso e tenta recuperar espaço político após derrotas no Senado. Nesse contexto, a imagem de Lula ao lado de Trump é considerada, por aliados, um gesto de fortalecimento institucional.

A viagem também pode ajudar o governo a mudar o foco do debate político doméstico e demonstrar capacidade de interlocução com diferentes correntes ideológicas no cenário internacional.

Possível influência externa nas eleições

Nos bastidores, integrantes do governo brasileiro também demonstram preocupação com possíveis impactos da política americana sobre o ambiente eleitoral brasileiro.

Segundo relatos de interlocutores, há receio de uma atuação indireta de setores ligados ao governo americano em debates digitais e campanhas nas redes sociais durante o processo eleitoral no Brasil.

A avaliação é de que o Brasil não estaria diretamente no centro da estratégia política de Trump, mas setores do Departamento de Estado seriam vistos como mais próximos de grupos conservadores brasileiros.

Nesse cenário, aliados de Lula consideram importante manter um canal diplomático estável com Washington como forma de reduzir tensões e evitar episódios de interferência externa.

Expectativa é de poucos anúncios concretos

Apesar da relevância política do encontro, integrantes da diplomacia brasileira avaliam que a reunião deve servir principalmente para administrar divergências e manter canais de diálogo abertos.

A expectativa no governo é de que não haja grandes anúncios ou acordos imediatos. Ainda assim, o encontro é tratado como estratégico por ocorrer em um momento de reorganização geopolítica internacional e de redefinição das relações entre Brasil e Estados Unidos.

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