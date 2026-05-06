Flávio Bolsonaro tem 45,3% contra 44,7% de Lula no 2º turno, aponta pesquisa Meio/Ideia

Pesquisa Meio/Ideia divulgada nesta quarta-feira, 6, aponta que o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), com 45,3%, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 44,7%, estão tecnicamente empatados no segundo turno na corrida pelo Palácio do Planalto.

Eles oscilaram dentro da margem de erro de 2,5 pontos porcentuais na comparação com a rodada anterior do levantamento, em abril. Há um mês, Flávio tinha 45,8% e Lula 45,5%.

O levantamento entrevistou 1.500 pessoas entre os dias 1º e 5 de maio. O nível de confiança é de 95% e o protocolo no TSE é BR-05356/2026.

A pesquisa também aponta empate técnico, no limite da margem de erro, de Lula contra o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD) - 44,7% a 40%, respectivamente.

Em outro cenário de segundo turno, petista tem 44% e o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), 39%, configurando empate técnico, também no limite da margem de erro.

Na pesquisa espontânea para o primeiro turno, Lula aparece com 33,4%, seguido por Flávio Bolsonaro, com 20%. O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), em prisão domiciliar e inelegível, registra 4% de menções, embora não seja pré-candidato. Caiado tem 3,7%, Zema, 3%, Renan Santos (Missão), 1,4%, e o ex-ministro Ciro Gomes (PSDB), 1,3%. Outros nomes somam 5,2% de citações. Na espontânea, 23,1% não souberam apontar um candidato, e 5% pretendem votar em branco ou nulo.

Na pesquisa estimulada de primeiro turno, Lula registra 40% de preferência, e, Flávio Bolsonaro, 36%. Eles polarizam a disputa, segundo o levantamento. O terceiro colocado é Ronaldo Caiado, com 5,6%, seguido por Zema, com 3%. Ciro, tem 2,3%, o escritor Augusto Cury (Avante), 1,5%, e Renan Santos, 1,4%. O ex-deputado Aldo Rebelo (DC) tem 0,8%, o ex-deputado Cabo Daciolo (Mobiliza), 0,3%. Os nomes de Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Rui Costa Pimenta (PCO) e Samara Martins (UP) não pontuaram. Brancos e nulos são 3,7%, e 5,4% não responderam.