Na visita a Washington, vamos tratar com Trump de maneira construtiva, afirma Durigan

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quarta-feira (6) que a expectativa para a viagem aos Estados Unidos e o encontro com Donald Trump é a melhor possível. Segundo ele, o objetivo é dialogar de maneira construtiva com o ex-presidente norte-americano.

Durigan participou do programa "Bom dia, ministro", da EBC, uma empresa pública controlada pelo governo federal. Ele ressaltou que "o debate brasileiro no mundo é muito respeitoso e o Brasil muito respeitado".

O ministro mencionou que a preparação para a visita a Washington está em andamento, focando em uma abordagem sempre construtiva com Trump e sua equipe. A pauta inclui dois temas principais.

Temas Centrais da Pauta

Na pauta, de acordo com o ministro, está a ampliação da cooperação entre Brasil e Estados Unidos para combater o crime organizado.

Outro tema a ser tratado são as questões envolvendo tarifa e comércio bilateral, incluindo as tarifas comerciais impostas pelos norte-americanos aos produtos brasileiros.