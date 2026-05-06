Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Na visita a Washington, vamos tratar com Trump de maneira construtiva, afirma Durigan

Na pauta, de acordo com o ministro, estão a cooperação entre Brasil e EUA contra o crime organizado

Estadão Conteúdo
fonte

Dario Durigan (Paulo Pinto/Agência Brasil)

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou nesta quarta-feira (6) que a expectativa para a viagem aos Estados Unidos e o encontro com Donald Trump é a melhor possível. Segundo ele, o objetivo é dialogar de maneira construtiva com o ex-presidente norte-americano.

Durigan participou do programa "Bom dia, ministro", da EBC, uma empresa pública controlada pelo governo federal. Ele ressaltou que "o debate brasileiro no mundo é muito respeitoso e o Brasil muito respeitado".

O ministro mencionou que a preparação para a visita a Washington está em andamento, focando em uma abordagem sempre construtiva com Trump e sua equipe. A pauta inclui dois temas principais.

Temas Centrais da Pauta

Na pauta, de acordo com o ministro, está a ampliação da cooperação entre Brasil e Estados Unidos para combater o crime organizado.

Outro tema a ser tratado são as questões envolvendo tarifa e comércio bilateral, incluindo as tarifas comerciais impostas pelos norte-americanos aos produtos brasileiros.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

LULA/EUA/TRUMP/REUNIÃO

Durigan
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

JUSTIÇA ELEITORAL

Eleições 2026: eleitor pode se inscrever para ser mesário voluntário

É preciso ter mais de 18 anos e estar em dia com a Justiça eleitoral

10.05.26 21h01

justiça

PT, PCdoB e PV apresentam ação ao STF para derrubar dosimetria que beneficia Bolsonaro

Essa é a terceira ação direta de inconstitucionalidade (ADI) recebida pelo STF contra a dosimetria.

10.05.26 20h22

eleições

Pré-candidata à presidência da UP defende socialismo e ruptura com o sistema

Representante chega a Belém para articular candidaturas e apresentar programa de transformações profundas para o país

10.05.26 6h00

POLÍTICA

Deputado bolsonarista manda ofício à CBF pedindo convocação de Neymar para Copa

A iniciativa representa, segundo o deputado, uma 'manifestação legítima de milhões de brasileiros' que teriam o procurado na última semana

09.05.26 20h32

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Política

Morre em Belém o ex-vereador e pastor Paulo Queiroz, aos 73 anos

Velório será aberto ao público na Igreja Quadrangular na Pedreirara. Horário ainda será divulgado pela família. 

06.05.26 22h11

LUTO

Saiba quem foi Paulo Queiroz, ex-vereador e pastor que morreu nesta quarta-feira (6)

Pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular no Pará, Paulo Queiroz teve trajetória marcada pela atuação religiosa e política na capital paraense

06.05.26 23h08

POLÊMICA

Prefeitura cria manual e alerta: 'se não se sente confortável, talvez esteja no local errado'

Entre as diretrizes previstas no manual está a obrigatoriedade de alinhamento prévio antes de entrevistas e que entrevistas espontâneas sejam desencorajadas, principalmente em cenários classificados como críticos

07.05.26 13h06

MINISTROS EM BELÉM

Ministros Cármen Lúcia e Flávio Dino participam de congresso da Defensoria Pública do Pará em Belém

Evento reunirá especialistas de todo o país para discutir direitos fundamentais, cidadania e justiça constitucional

06.05.26 11h55

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda