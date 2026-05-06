Golpistas usam nome do TJPA para cobrar falsas taxas judiciais no Pará

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) emitiu um alerta na segunda-feira (5) sobre tentativas de golpe envolvendo cobranças falsas de custas processuais em nome do Judiciário estadual. Segundo o órgão, criminosos têm se passado por representantes da instituição para solicitar pagamentos por meio de PIX, boleto bancário, depósito ou contatos telefônicos.

De acordo com o tribunal, magistrados e servidores não entram em contato com cidadãos para pedir pagamentos por aplicativos de mensagens, telefone ou redes sociais. O TJPA orienta a população a desconfiar de qualquer cobrança feita fora dos canais oficiais.

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O órgão informou que todas as custas processuais devem ser emitidas exclusivamente pelo sistema oficial do tribunal. O acesso é realizado pelo portal eletrônico do TJPA, onde também é possível conferir os dados corretos do beneficiário.

Segundo o tribunal, os pagamentos legítimos devem ter como beneficiário o “Tribunal de Justiça do Pará”, com endereço vinculado à sede da instituição, localizada na Avenida Almirante Barroso, nº 3089, no bairro do Souza, em Belém.

O TJPA também destacou que os contatos oficiais relacionados a processos judiciais ocorrem apenas pelos canais institucionais, pelo sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) ou por oficiais de justiça devidamente identificados.

A orientação é para que vítimas ou pessoas que recebam mensagens suspeitas não realizem pagamentos, evitem clicar em links desconhecidos e registrem denúncia junto às autoridades policiais. O tribunal reforçou que casos de fraude devem ser comunicados imediatamente para evitar novos golpes e prejuízos financeiros à população.