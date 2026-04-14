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TJPA empossa quatro novos desembargadores e amplia capacidade do Judiciário no Pará

Nomeações no Tribunal de Justiça do Pará reforçam a estrutura do segundo grau e visam maior celeridade na tramitação de processos

Thaline Silva*
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O evento reuniu magistrados, servidores e representantes dos Três Poderes, com homenagens realizadas pelo tribunal (Reprodução/ Ricardo Lima/TJPA)

O Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) empossou, na noite desta segunda-feira (13), quatro novos desembargadores em Belém. Tomaram posse os magistrados Vanderley de Oliveira Silva, Edmar Silva Pereira, Kátia Parente Sena e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma. A cerimônia foi realizada no plenário Oswaldo Pojucan Tavares, no edifício-sede do Judiciário paraense, e conduzida pelo presidente da Corte, desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Após prestarem juramento e assinarem o termo de posse, os novos integrantes do segundo grau receberam o Grau Grã-Cruz da Medalha do Mérito Judiciário. A saudação oficial foi feita pela desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho, que destacou a trajetória dos empossados e o papel da nomeação para o fortalecimento da Corte.

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Durante a solenidade, os magistrados ressaltaram o compromisso com a atuação no segundo grau e os desafios da função. Em discurso, Vanderley de Oliveira Silva afirmou que a posse representa a renovação de um compromisso com a justiça e a sociedade, destacando sua trajetória de quase 30 anos na magistratura em diferentes comarcas do estado.

image (Reprodução/ Ricardo Lima/TJPA)

O desembargador Edmar Silva Pereira enfatizou a importância da independência judicial e do diálogo com os operadores do Direito, enquanto Kátia Parente Sena destacou o apoio recebido ao longo da carreira e a responsabilidade do novo cargo. Já Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma ressaltou as dificuldades da atuação no Pará, especialmente devido à extensão territorial e às particularidades regionais.

A cerimônia reuniu magistrados, servidores e representantes dos Três Poderes, além de homenagens realizadas por integrantes do tribunal. A posse integra o processo de promoção definido na 13ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada no último dia 8, após a criação de novas vagas por meio da Lei Complementar nº 184/2025.

Os magistrados Vanderley de Oliveira Silva e Kátia Parente Sena foram promovidos pelo critério de merecimento, enquanto Edmar Silva Pereira e Alda Gessyane Monteiro de Souza Tuma ascenderam pelo critério de antiguidade. A nomeação amplia a composição do tribunal e reforça a estrutura do Judiciário no estado.

*Thaline Silva, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do núcleo de Política e Economia

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