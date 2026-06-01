Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Wagner Moura registra queixa-crime contra Silas Malafaia

Malafaia teria ultrapassado limites da liberdade de expressão; ação lembra histórico de condenações do pastor, cada vez mais ligado à política

Estadão Conteúdo
fonte

Wagner Moura se posicionar sobre o cenário político dos Estados Unidos, em entrevista ao jornal El País (Reprodução)

O ator Wagner Moura registrou queixa-crime contra o pastor Silas Malafaia por difamação e injúria. A ação, já recebida pela Justiça, aponta que Malafaia ultrapassou os limites da liberdade de expressão ao chamá-lo de "cretino" e "esquerdista de araque" em postagens no X de janeiro deste ano. O caso foi publicado pela Folha de S.Paulo e confirmado pelo Estadão.

Nas publicações, o pastor, conhecido por sempre falar em tom alto, escreveu: "Para esse artista cretino, governo bom é dar aumento de 18 reais para professores e 18 bilhões para o que eles chamam de cultura". Em seguida, voltou a postar criticando o que chamou de "esquerdopatas defendendo artista que mama grana dos contribuintes para fazer propaganda de governo corrupto".

A ação classifica as falas como "ofensas injuriosas e difamatórias, com o nítido intuito de macular" a honra do ator. A ação lembra ainda que Malafaia já foi condenado a indenizar o youtuber Felipe Neto e responde por ofensas a generais do Exército, o que demonstraria um padrão de "ataques pessoais que ultrapassam os limites do debate público legítimo".

Procurado pela reportagem, Malafaia classificou a ação como "piada" e "intolerância", sem explicar o que haveria de criminoso na queixa de Wagner Moura. Também negou ter cometido qualquer crime.

Malafaia questionou, ainda, ter sido escolhido como alvo entre os milhares de usuários que criticaram o artista nas redes após a derrota no Oscar de 2026. Wagner Moura foi o primeiro brasileiro indicado à premiação americana na categoria de ator principal pelo papel em O Agente Secreto. O filme concorreu em quatro categorias na cerimônia, mas não venceu nenhuma.

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) confirmou o registro do processo. No entanto, afirmou que o caso corre em segredo de Justiça.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Wagner Moura

queixa-crime

Silas Malafaia
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Flávio quer base de governo com quórum para mudar Constituição e defende menos ministérios

01.06.26 22h02

justiça

Wagner Moura registra queixa-crime contra Silas Malafaia

Malafaia teria ultrapassado limites da liberdade de expressão; ação lembra histórico de condenações do pastor, cada vez mais ligado à política

01.06.26 21h11

INVESTIGAÇÃO

Polícia apreende contratos milionários da Prefeitura de SP com produtora do filme de Bolsonaro

ONG envolvida é ligada a produtora do filme 'Dark Horse', sobre Bolsonaro

01.06.26 19h17

AGENDA

PL do Pará confirma visita de Flávio Bolsonaro a Altamira e Belém no dia 11 de junho

De acordo com publicação divulgada pelo partido, o parlamentar estará em Altamira e Belém no próximo dia 11 de junho para encontros com apoiadores e lideranças políticas

01.06.26 19h16

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Política

Barcarena anuncia concurso com 1.283 vagas para Educação com salários de até R$ 5.130

Inscrições são exclusivamente online e a banca organizadora será o Instituto de Desenvolvimento Social Ágata

26.05.26 19h12

Política

Prefeitura de Belém tem nota zero em transparência nacional de remuneração dos servidores

Capital paraense está no ranking da piores cidades avaliadas pelo não cumprimento da Lei de Acesso à Informação (LAI)

26.05.26 8h00

Posicionamento

Flávio Bolsonaro não defendeu classificação do PCC e CV como terroristas no Senado em 2025

Em votação simbólica no Senado, Flávio Bolsonaro não se manifestou sobre a emenda que equiparava facções ao terrorismo

29.05.26 11h36

Internacional

EUA classificam PCC e CV como terroristas e parlamentares paraenses divergem sobre a decisão

Divisão de discursos segue o padrão ideológico de esquerda e direita

30.05.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda