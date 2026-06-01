PL do Pará confirma visita de Flávio Bolsonaro a Altamira e Belém no dia 11 de junho

O Partido Liberal (PL) do Pará anunciou, na noite desta segunda-feira (1º), a nova agenda do senador Flávio Bolsonaro no estado. De acordo com publicação divulgada pelos deputados federais Éder Mauro e Joaquim Passarinho nas redes sociais, o parlamentar estará em Altamira e Belém no próximo dia 11 de junho para encontros com apoiadores e lideranças políticas.

A programação prevê o desembarque de Flávio Bolsonaro em Altamira às 9h30, no Aeroporto de Altamira. Em seguida, ele seguirá em comboio para o Haras do Wanderlan, onde participará de atividades com apoiadores da região. Já em Belém, o encontro está marcado para as 17h, na sede do Rancho, localizada na Travessa Honório José dos Santos, Nº. 758, no bairro do Jurunas.

Na publicação, o PL afirma que a visita tem como objetivo fortalecer o movimento da direita no estado e ampliar a mobilização de apoiadores para as articulações políticas voltadas às eleições de 2026.

“Chegou a hora de mostrar a força da direita no Pará. Convide seus amigos, compartilhe e participe desse grande encontro”, diz a mensagem divulgada pelo partido.

A confirmação da agenda ocorre após o adiamento da visita que estava prevista inicialmente para o dia 25 de maio. Na ocasião, lideranças do partido informaram que o senador precisou remarcar os compromissos em razão de uma agenda internacional nos Estados Unidos.

A visita ao Pará é considerada uma das principais agendas do Partido Liberal no estado neste primeiro semestre. O evento deve reunir lideranças, pré-candidatos e apoiadores da legenda de diferentes regiões paraenses, além de fortalecer as articulações políticas do grupo para a disputa eleitoral de 2026.

Entre os nomes que devem ganhar destaque durante a agenda está o próprio Éder Mauro, apontado como pré-candidato ao Senado Federal. Já Rogério Barra é citado por lideranças do partido como possível candidato à Câmara dos Deputados nas próximas eleições.

Filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, Flávio Bolsonaro também é mencionado por integrantes do PL como um dos nomes cotados para representar o partido em uma eventual disputa presidencial em 2026. A visita ao Pará ocorre em meio ao processo de articulação nacional da legenda e à construção de alianças para o próximo ciclo eleitoral.