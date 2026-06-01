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Política

Jornalismo paraense é celebrado em homenagem na Alepa nesta segunda-feira (1º)

Evento promovido reuniu profissionais de diferentes mídias e reconheceu a contribuição da imprensa para a informação, a fiscalização do poder e o fortalecimento democrático

Maycon Marte
fonte

Trabalho de jornalistas paraenses foi celebrado na Alepa (Thiago Gomes | O Liberal)

Em comemoração ao Dia Nacional da Imprensa, a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) recebeu uma sessão especial encabeçada pelo Instituto Internacional de Comunicação e Proteção da Amazônia (ICDAM), ccom a presença de 150 representantes de diferentes veículos do estado nesta segunda-feira, 1º de junho. O momento reuniu todos os tipos de mídias: portais, jornais impressos e emissoras de TV e rádio, com uma presença marcante dos veículos da capital paraenses, mas também convidando jornais do interior do estado. O Grupo Liberal esteve entre os homenageados e reforçou a importância desse tipo de iniciativa, para que se reconheça e valorize a comunicação feita no Pará e na região Norte.

A diretora de conteúdo do jornal O Liberal, Simone Amaro, destacou o significado da homenagem para todos que fazem parte do grupo. "É um reconhecimento imenso ao trabalho que desenvolvemos com seriedade e muito comprometimento” afirmou. Segundo ela, a valorização é “resultado de um esforço coletivo”. “É um trabalho feito por centenas de funcionários de um grupo forte e consolidado, que busca levar a informação com a maior credibilidade possível", afirmou.

Amaro também ressaltou o orgulho de representar o veículo em um ano especial. Isso porque o jornal caminho para a celebração dos seus 80 anos de existência, produzindo jornalismo de qualidade no estado. "Para mim é uma honra representar os funcionários e o presidente do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana. Representar o jornal no ano em que ele completa 80 anos é um privilégio, porque o momento é de modernização e de interatividade", concluiu a diretora.

Além dela, outros representantes do grupo também foram convidados ao momento de prestígio. Para a diretora executiva do portal e das redes sociais de O Liberal, Heloá Canali, esse tipo de momento demonstra “o reconhecimento das instituições democráticas ao papel essencial da imprensa na sociedade”.

“Ver a Assembleia Legislativa do Pará prestar essa homenagem aos profissionais da comunicação é uma forma de valorizar o jornalismo como um dos pilares da democracia, responsável por informar a população, fiscalizar o poder público, dar voz à sociedade e contribuir para o debate público de forma transparente e responsável”, enfatiza.

Canali representa um dos novos setores do jornalismo, o digital. A presença dos profissionais da comunicação focados no digital também é algo que lhe chama atenção, devido aos desafios que surgem no meio a partir da modernidade.

“Em um período marcado por transformações tecnológicas e pelo desafio constante de combater a desinformação, esse reconhecimento reforça a importância de continuarmos exercendo o jornalismo com ética, credibilidade e compromisso com a verdade. Mais do que uma homenagem individual, vejo esse momento como uma valorização de todos os profissionais que trabalham diariamente para garantir que a informação de qualidade chegue à população”, avalia a diretora.

O mesmo sentimento é compartilhado pela editora de opinião do jornal, Rita Soares, que descreveu o momento como essencial no fortalecimento do jornalismo sério e profissional. “Esse tipo de evento é importante pra reforçar cada vez mais a importância da imprensa tradicional, especialmente em um momento em que as novas tecnologias tornam acessível a disseminação de informações nem sempre confiáveis”, avalia. Para Soares, o jornalismo feito com responsabilidade se torna ainda mais necessário nesse ambiente.

Novidade

O dia nacional da imprensa está perto de se tornar oficialmente uma lei estadual, segundo o presidente do ICDAM, Gerson Salles, que organizou a homenagem, com um Projeto de Lei (PL) pronto para tramitar na casa legislativa. “É a lei mais importante de todas as leis na área da comunicação e agora ela vai ser a lei mais importante também da imprensa no estado do Pará, porque ela vai ser estadual”, avalia o presidente.

O nome do parlamentar proponente ainda não foi divulgado, mas Salles já adianta que parte do projeto inclui a proposta de criação de um Clube de Jornalistas e também de um Hotel para jornalistas. Segundo Gerson, a iniciativa deverá beneficar quase 50 mil profissionais da comunicação de todos os municípios do estado.

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