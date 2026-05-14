Flávio Bolsonaro nega irregularidade em vínculo com banqueiro Daniel Vorcaro; veja o que ele disse

O pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) negou, na quarta-feira (13), qualquer ilegalidade em sua relação com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e preso acusado de chefiar um esquema de fraudes financeiras, após a revelação de um áudio em que pede dinheiro ao banqueiro.

"Eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá?", diz o senador e filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a Vorcaro na gravação, publicada pelo portal The Intercept Brasil.

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A mensagem, que segundo o The Intercept foi enviada em 8 de setembro de 2025, está relacionada a um filme sobre a vida de Jair Bolsonaro que estava então em produção. "Tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela pra trás, tá todo mundo tenso", continua Flávio Bolsonaro na gravação, na qual se refere a Vorcaro como "irmão".

Segundo o The Intercept, o áudio faz parte de uma série de registros que comprovam uma negociação na qual Vorcaro se comprometeu a aportar 134 milhões de reais para o filme "Dark Horse", no qual o ator americano Jim Caviezel interpreta Jair Bolsonaro.

Um pouco menos da metade desse valor foi paga, afirma a publicação.

O Banco Master, de Vorcaro, foi liquidado no fim de 2025 com mais de 40 bilhões de reais em dívidas junto a cerca de 800 mil investidores, reembolsados pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Vazamentos de mensagens do celular do banqueiro e outros documentos do caso revelaram que Vorcaro era próximo de vários parlamentares e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Flávio Bolsonaro teria trocado mensagens com o banqueiro inclusive na véspera de sua prisão em novembro, segundo o The Intercept Brasil.

"No nosso caso, o que aconteceu foi um filho, procurando patrocínio PRIVADO para um filme PRIVADO sobre a história do próprio pai. Zero de dinheiro público", defendeu-se Flávio Bolsonaro em comunicado, sem questionar a autenticidade da gravação.

Ele também explicou que sua relação com Vorcaro remonta a 2024, "quando não existiam acusações nem suspeitas públicas sobre o banqueiro".

"Muito grave"

O senador foi escolhido como pré-candidato presidencial por seu pai, em prisão domiciliar após ser condenado por tentativa de golpe de Estado ao fim de seu mandato.

As pesquisas o colocam em empate técnico com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que pretende disputar um quarto mandato nas eleições de outubro. E foram usadas pelo campo de Lula para questionar a conduta de seu rival.

"É muito grave", disse o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (PSOL), a jornalistas. Boulous indicou que, se for confirmado que a voz na gravação é de Flávio Bolsonaro, ele "tem que ser cassado" no cargo de senador.

Lula admitiu ter se reunido com Vorcaro em 2024 e prometeu investigar o caso com todo o rigor.

A Bolsa de Valores de São Paulo caiu 1,80% na quarta-feira, o que a imprensa atribuiu à reação do mercado às revelações.