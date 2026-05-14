Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Flávio Bolsonaro nega irregularidade em vínculo com banqueiro Daniel Vorcaro; veja o que ele disse

O senador não questionou a autenticidade da gravação na qual pede dinheiro ao banqueiro preso por fraudes financeiras

AFP
fonte

Flávio Bolsonaro teria trocado mensagens com Daniel Vorcado inclusive na véspera da prisão do banqueiro em novembro (Wilton Junior/Estadão Conteúdo via G1)

O pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) negou, na quarta-feira (13), qualquer ilegalidade em sua relação com Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e preso acusado de chefiar um esquema de fraudes financeiras, após a revelação de um áudio em que pede dinheiro ao banqueiro.

"Eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá?", diz o senador e filho mais velho do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) a Vorcaro na gravação, publicada pelo portal The Intercept Brasil.

Veja mais

image Deputados pedem investigação sobre relação entre Vorcaro e Flávio
Reportagem divulgou áudio em que senador cobra pagamento de banqueiro

image Família Bolsonaro e Daniel Vorcaro são uma coisa só, afirma Haddad
Haddad afirmou que, em sua avaliação, não haveria apenas uma possível relação entre a família Bolsonaro e Daniel Vorcaro, mas uma ligação mais ampla

A mensagem, que segundo o The Intercept foi enviada em 8 de setembro de 2025, está relacionada a um filme sobre a vida de Jair Bolsonaro que estava então em produção. "Tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela pra trás, tá todo mundo tenso", continua Flávio Bolsonaro na gravação, na qual se refere a Vorcaro como "irmão".

Segundo o The Intercept, o áudio faz parte de uma série de registros que comprovam uma negociação na qual Vorcaro se comprometeu a aportar 134 milhões de reais para o filme "Dark Horse", no qual o ator americano Jim Caviezel interpreta Jair Bolsonaro.

Um pouco menos da metade desse valor foi paga, afirma a publicação.

O Banco Master, de Vorcaro, foi liquidado no fim de 2025 com mais de 40 bilhões de reais em dívidas junto a cerca de 800 mil investidores, reembolsados pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC).

Vazamentos de mensagens do celular do banqueiro e outros documentos do caso revelaram que Vorcaro era próximo de vários parlamentares e ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

Flávio Bolsonaro teria trocado mensagens com o banqueiro inclusive na véspera de sua prisão em novembro, segundo o The Intercept Brasil.

"No nosso caso, o que aconteceu foi um filho, procurando patrocínio PRIVADO para um filme PRIVADO sobre a história do próprio pai. Zero de dinheiro público", defendeu-se Flávio Bolsonaro em comunicado, sem questionar a autenticidade da gravação.

Ele também explicou que sua relação com Vorcaro remonta a 2024, "quando não existiam acusações nem suspeitas públicas sobre o banqueiro".

"Muito grave"

O senador foi escolhido como pré-candidato presidencial por seu pai, em prisão domiciliar após ser condenado por tentativa de golpe de Estado ao fim de seu mandato.

As pesquisas o colocam em empate técnico com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que pretende disputar um quarto mandato nas eleições de outubro. E foram usadas pelo campo de Lula para questionar a conduta de seu rival.

"É muito grave", disse o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (PSOL), a jornalistas. Boulous indicou que, se for confirmado que a voz na gravação é de Flávio Bolsonaro, ele "tem que ser cassado" no cargo de senador.

Lula admitiu ter se reunido com Vorcaro em 2024 e prometeu investigar o caso com todo o rigor.

A Bolsa de Valores de São Paulo caiu 1,80% na quarta-feira, o que a imprensa atribuiu à reação do mercado às revelações.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

áudio revelador

Flávio Bolsonaro nega irregularidade em vínculo com banqueiro Daniel Vorcaro; veja o que ele disse

O senador não questionou a autenticidade da gravação na qual pede dinheiro ao banqueiro preso por fraudes financeiras

14.05.26 10h23

POLÍTICA

Família Bolsonaro e Daniel Vorcaro são uma coisa só, afirma Haddad

Haddad afirmou que, em sua avaliação, não haveria apenas uma possível relação entre a família Bolsonaro e Daniel Vorcaro, mas uma ligação mais ampla

14.05.26 9h03

ELEIÇÕES 2026

Independentes e mulheres impulsionam reação de Lula; disputa segue acirrada com Flávio

A aprovação da gestão federal passou de 43% em abril para 46% neste mês, enquanto a desaprovação recuou de 52% para 49%

14.05.26 7h11

Política

Deputados pedem investigação sobre relação entre Vorcaro e Flávio

Reportagem divulgou áudio em que senador cobra pagamento de banqueiro

13.05.26 22h01

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Política

Morre em Belém o ex-vereador e pastor Paulo Queiroz, aos 73 anos

Velório será aberto ao público na Igreja Quadrangular na Pedreirara. Horário ainda será divulgado pela família. 

06.05.26 22h11

POLÊMICA

Prefeitura cria manual e alerta: 'se não se sente confortável, talvez esteja no local errado'

Entre as diretrizes previstas no manual está a obrigatoriedade de alinhamento prévio antes de entrevistas e que entrevistas espontâneas sejam desencorajadas, principalmente em cenários classificados como críticos

07.05.26 13h06

LUTO

Saiba quem foi Paulo Queiroz, ex-vereador e pastor que morreu nesta quarta-feira (6)

Pastor da Igreja do Evangelho Quadrangular no Pará, Paulo Queiroz teve trajetória marcada pela atuação religiosa e política na capital paraense

06.05.26 23h08

FIQUE ATENTO!

Eleições 2026: veja os próximos prazos e datas importantes do calendário eleitoral

Cronograma inclui testes de segurança das urnas, convenções partidárias, início da propaganda eleitoral e restrições a candidatos e eleitores

08.05.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda