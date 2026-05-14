Flávio diz que Bolsonaro falou para ele ficar firme e descartou Michelle como opção

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, afirmou que o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), manifestou apoio a ele, após a divulgação de conversas com o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. À CNN Brasil, Flávio afirmou que Bolsonaro disse para ele "ficar firme".

Ainda segundo o senador, o ex-presidente afirmou que não existe nenhuma possibilidade de a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro ser candidata ao Planalto pelo grupo nas eleições deste ano.

Nesta quarta-feira, 13, reportagem no site Intercept Brasil mostrou que o senador trocou mensagens com o banqueiro pedindo dinheiro para ajudar bancar a produção do filme que retrata a vida de Jair Bolsonaro.

O Estadão confirmou com fontes que têm acesso à investigação que os diálogos de Flávio Bolsonaro com Vorcaro divulgados pelo site são autênticos. Eles fazem parte da extração do conteúdo do primeiro telefone celular do banqueiro, apreendido pela Polícia Federal na primeira fase da Operação Compliance Zero.

"Estive com meu pai à tarde nesta quarta. Antecipei a ele que iriam explorar, de forma pejorativa e mentirosa, a questão do filme sobre a vida dele. Ele me disse pra ficar firme, pois não havia absolutamente nada de errado com o filme e que nada melhor do que a verdade para esclarecer os fatos. Errado seria usar dinheiro público para isso, como faz o PT em prol de seu projeto de poder", afirmou Flávio.

"Disse ainda que não existe nenhuma possibilidade de Michelle ser candidata à Presidência, como alguns veículos de comunicação começaram a ventilar", acrescentou, em mensagem à CNN Brasil.

Em nota ainda nesta quarta, Flávio afirmou que a troca de mensagens com Vorcaro "foi um filho, procurando patrocínio PRIVADO para um filme PRIVADO sobre a história do próprio pai".

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As conversas registradas pelo Intercept Brasil entre Flávio e Vorcaro ocorreram em datas entre 8 de dezembro de 2024 e 16 de novembro de 2025.

Em agosto de 2025, o caso Master já era público. Como revelou o Estadão no dia 20 daquele mês, uma investigação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) apontou pela primeira vez a suspeita de crimes financeiros na gestão do Master, por meio de investimentos milionários fraudulentos que inflaram o patrimônio da instituição e permitiram o aporte de recursos até mesmo em empresas vinculadas à irmã do dono do banco.

Em 30 de setembro de 2025, a Polícia Federal abriu um inquérito para apurar suspeitas de crimes envolvendo a gestão do Master e a tentativa de compra pelo Banco de Brasília (BRB) - que foi rejeitada pelo Banco Central no início deste mês.

Em 17 de novembro de 2025, Vorcaro foi preso pela primeira vez, quando tentava embarcar no Aeroporto de Guarulhos (SP) para Dubai. No dia seguinte, 18, o Banco Central liquidou o Master.