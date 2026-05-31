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Política

Moro reage a Gleisi e diz que projeto político vai 'bloquear as pretensões do PT' no PR

Na publicação deste domingo, Moro também criticou o encontro realizado no sábado

Estadão Conteúdo

O senador Sergio Moro (PL-PR), pré-candidato ao governo do Paraná, reagiu neste domingo, 31, às declarações da deputada federal Gleisi Hoffmann (PT) e afirmou que seu grupo político impedirá o avanço dos adversários no Estado. "O paranaense pode ficar tranquilo, nosso projeto bloqueará as pretensões do PT e de seus aliados no nosso Estado", escreveu o parlamentar em publicação na rede social X.

A manifestação ocorre um dia após Gleisi afirmar, durante evento em Curitiba, que a esquerda derrotará "a extrema direita no Brasil e o juiz ladrão no Paraná", em referência ao ex-juiz da Lava Jato. A declaração foi feita no lançamento da pré-candidatura do deputado estadual Requião Filho (PDT) ao governo do Estado.

Na publicação deste domingo, Moro também criticou o encontro realizado no sábado. "Mesmo com a presença maciça de todos os seus eleitores, o PT teve dificuldades para encher seu evento de sábado no Paraná", afirmou.

O senador ainda atacou supostas pautas associadas ao partido, além de buscar associar o PT a outras temáticas. "Na pauta, as velhas propostas de rever privatizações, defender criminosos e terroristas e demonizar os Estados Unidos, além das mentiras sobre a Lava Jato", escreveu.

Moro encerrou a mensagem reafirmando um slogan que vem utilizando em sua pré-campanha ao governo estadual. "O Paraná é nossa fortaleza", declarou.

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ELEIÇÕES 2026/PR/MORO/GLEISE/CONFRONTO
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