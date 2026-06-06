Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

'Vocês querem ver Bad Bunny ou o papa?', diz leão XIV sobre 'concorrência' em visita à Espanha

Estadão Conteúdo

O papa Leão XIV reconheceu neste sábado, 6, a caminho da Espanha, que está competindo com outra personalidade importante em Madri neste fim de semana. O astro porto-riquenho Bad Bunny fará dois shows de sua turnê na capital espanhola.

Em declarações à imprensa a bordo do avião papal, Leão reconheceu a influência de Bad Bunny ao mencionar relatos de um recente despertar espiritual, especialmente entre os jovens na Espanha.

O papa americano disse que entendia que os jovens adultos sentiam uma falta de sentido em suas vidas e refletiu que sua visita poderia ajudar a "despertar" algo neles.

Se lhes perguntarem: "Vocês querem ver o Bad Bunny ou querem ver o papa?", acho que muitos escolheriam ver o Bad Bunny", disse Leão XIV. "Mas também acho que alguns virão para ver o papa. E isso diz muito, sabe?"

Visita

Leão XIV inicia neste sábado, 6, uma visita de uma semana à Espanha. Ele vai passar por Madri, Barcelona e às Ilhas Canárias. O papa disse que quer levar uma mensagem de união a um país polarizado por escândalos políticos e religiosos. Na próxima quarta-feira, 10, ele vai inaugurar a torre central da Sagrada Família, em Barcelona. O evento está marcado para celebrar o centenário da morte do arquiteto catalão Antoni Gaudí, que projetou a igreja.

O papa também foi questionado sobre a notícia de que os planos para a mudança de seu amado Chicago Bears, equipe de futebol americano, para Hammond, Indiana, estão avançando. A diretoria do time votou esta semana a favor do projeto de construção de um estádio em Hammond.

Perguntado se tinha alguma palavra de consolo para Illinois, o papa, nascido em Chicago, brincou: "Isso está fora do meu alcance (em termos de remuneração)."

Em outros comentários esportivos, Leão XIV confirmou que vai torcer pelos Estados Unidos na próxima Copa do Mundo, mas mostrou sua verdadeira preferência quando perguntado se torceria pelo Real Madrid ou Barcelona na Espanha.

"Isso é fácil", disse ele. "O papa torce para todos os times, mas Prevost é Real Madrid", disse ele, referindo-se ao seu nome de batismo. (COM INFORMAÇÕES DA ASSOCIATED PRESS)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

PAPA LEÃO XIV/VIAGEM/ESPANHA/BAD BUNNY
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

SOBERANIA NACIONAL

Haddad: precisamos cooperar com EUA, sem subordinar interesse brasileiro

Ex-ministro da Fazenda e pré-candidato a SP critica governo de Tarcísio de Freitas por falta de parceria com a União em segurança pública

06.06.26 10h52

'Vocês querem ver Bad Bunny ou o papa?', diz leão XIV sobre 'concorrência' em visita à Espanha

06.06.26 10h03

Promotoria acusa prefeito de São José dos Campos por praticar nepotismo amoroso

06.06.26 9h42

ELEIÇÕES 2026

MP Eleitoral e CNBB Norte 2 lançam comitê para combater corrupção eleitoral nas eleições no Pará

Iniciativa reúne entidades da sociedade civil e terá canal de denúncias via WhatsApp para agilizar combate à compra de votos e crimes eleitorais

06.06.26 9h00

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Polêmica

PEC do Senado abre debate sobre possível criação de escala 7x0; político do Pará retira assinatura

Proposta é liderada por Rogério Marinho (PL-RN) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

01.06.26 12h12

ELEIÇÕES 2026

Lula lidera cenários de 1º e 2º turnos contra Flávio Bolsonaro, diz pesquisa RealTime/Big Data

Nas projeções de 1º turno, Lula tem 38% e Flávio Bolsonaro 31%

01.06.26 8h36

Internacional

EUA classificam PCC e CV como terroristas e parlamentares paraenses divergem sobre a decisão

Divisão de discursos segue o padrão ideológico de esquerda e direita

30.05.26 8h00

Política

Barcarena anuncia concurso com 1.283 vagas para Educação com salários de até R$ 5.130

Inscrições são exclusivamente online e a banca organizadora será o Instituto de Desenvolvimento Social Ágata

26.05.26 19h12

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda