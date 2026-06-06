'Vocês querem ver Bad Bunny ou o papa?', diz leão XIV sobre 'concorrência' em visita à Espanha

O papa Leão XIV reconheceu neste sábado, 6, a caminho da Espanha, que está competindo com outra personalidade importante em Madri neste fim de semana. O astro porto-riquenho Bad Bunny fará dois shows de sua turnê na capital espanhola.

Em declarações à imprensa a bordo do avião papal, Leão reconheceu a influência de Bad Bunny ao mencionar relatos de um recente despertar espiritual, especialmente entre os jovens na Espanha.

O papa americano disse que entendia que os jovens adultos sentiam uma falta de sentido em suas vidas e refletiu que sua visita poderia ajudar a "despertar" algo neles.

Se lhes perguntarem: "Vocês querem ver o Bad Bunny ou querem ver o papa?", acho que muitos escolheriam ver o Bad Bunny", disse Leão XIV. "Mas também acho que alguns virão para ver o papa. E isso diz muito, sabe?"

Visita

Leão XIV inicia neste sábado, 6, uma visita de uma semana à Espanha. Ele vai passar por Madri, Barcelona e às Ilhas Canárias. O papa disse que quer levar uma mensagem de união a um país polarizado por escândalos políticos e religiosos. Na próxima quarta-feira, 10, ele vai inaugurar a torre central da Sagrada Família, em Barcelona. O evento está marcado para celebrar o centenário da morte do arquiteto catalão Antoni Gaudí, que projetou a igreja.

O papa também foi questionado sobre a notícia de que os planos para a mudança de seu amado Chicago Bears, equipe de futebol americano, para Hammond, Indiana, estão avançando. A diretoria do time votou esta semana a favor do projeto de construção de um estádio em Hammond.

Perguntado se tinha alguma palavra de consolo para Illinois, o papa, nascido em Chicago, brincou: "Isso está fora do meu alcance (em termos de remuneração)."

Em outros comentários esportivos, Leão XIV confirmou que vai torcer pelos Estados Unidos na próxima Copa do Mundo, mas mostrou sua verdadeira preferência quando perguntado se torceria pelo Real Madrid ou Barcelona na Espanha.

"Isso é fácil", disse ele. "O papa torce para todos os times, mas Prevost é Real Madrid", disse ele, referindo-se ao seu nome de batismo. (COM INFORMAÇÕES DA ASSOCIATED PRESS)