Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

STM marca julgamento de recurso de Bolsonaro sobre suspeição de ministro

Estadão Conteúdo

O Superior Tribunal Militar (STM) agendou para o dia 24 de junho o julgamento de recurso da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) para que o ministro tenente-brigadeiro do ar Joseli Parente seja afastado do processo de perda de patente.

Nesse caso, os ministros do STM avaliarão decisão da presidente do tribunal, Maria Elizabeth Rocha, que, em março, negou pedido de suspeição de Parente nesse julgamento.

O recurso apresentado pela defesa de Bolsonaro alega que o ministro é suspeito no caso depois de, em entrevistas dadas em 2023, defender punição aos militares envolvidos nos atos golpistas do 8 de Janeiro.

Em parecer, a presidente do STM negou as alegações. "Os fundamentos empregados são demasiadamente vazios e insuficientes para atribuir parcialidade ao Magistrado", disse Rocha. "As declarações do Ministro não fizeram menção individualizada a determinado sujeito, com indicação nominal de investigado ou acusado relacionado aos fatos de 8/1/2023."

O STM analisa processo que discute se Bolsonaro deve ser declarado indigno ou incompatível com o oficialato, o que significa a perda de sua patente militar de capitão. Bolsonaro foi capitão do Exército. Foi condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) a 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado.

Militares condenados a penas superiores a dois anos podem ser submetidos à avaliação de indignidade ou incompatibilidade com o oficialato.

Segundo o Ministério Público Militar, Bolsonaro violou oito regras éticas básicas da caserna ao organizar um golpe contra as instituições:

- Dever de probidade e de proceder de maneira ilibada na vida pública; - Respeito à dignidade humana; - Cumprimento das leis e das ordens das autoridades competentes; - Zelo pelo preparo moral próprio; - Prática da camaradagem e do espírito de cooperação; - Discrição em suas atitudes, maneiras e linguagem escrita e falada, além da observância das normas de boa educação; - Acatamento das autoridades civis; - Cumprimento de seus deveres de cidadão.

O STM é composto por 15 ministros - 10 deles são militares e 5 deles são civis.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

STM

Jair Bolsonaro

Maria Elizabeth Rocha

Joseli Parente
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

STM marca julgamento de recurso de Bolsonaro sobre suspeição de ministro

06.06.26 21h47

SOBERANIA NACIONAL

Haddad: precisamos cooperar com EUA, sem subordinar interesse brasileiro

Ex-ministro da Fazenda e pré-candidato a SP critica governo de Tarcísio de Freitas por falta de parceria com a União em segurança pública

06.06.26 10h52

'Vocês querem ver Bad Bunny ou o papa?', diz leão XIV sobre 'concorrência' em visita à Espanha

06.06.26 10h03

Promotoria acusa prefeito de São José dos Campos por praticar nepotismo amoroso

06.06.26 9h42

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

Polêmica

PEC do Senado abre debate sobre possível criação de escala 7x0; político do Pará retira assinatura

Proposta é liderada por Rogério Marinho (PL-RN) e Flávio Bolsonaro (PL-RJ)

01.06.26 12h12

ELEIÇÕES 2026

Lula lidera cenários de 1º e 2º turnos contra Flávio Bolsonaro, diz pesquisa RealTime/Big Data

Nas projeções de 1º turno, Lula tem 38% e Flávio Bolsonaro 31%

01.06.26 8h36

BRASIL

Justiça manda prender jornalista perseguido por Carla Zambelli

Luan Araújo foi perseguido por Zambelli com uma arma em mãos em São Paulo na véspera da eleição de 2022

05.06.26 10h17

Internacional

EUA classificam PCC e CV como terroristas e parlamentares paraenses divergem sobre a decisão

Divisão de discursos segue o padrão ideológico de esquerda e direita

30.05.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda