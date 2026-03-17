Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

Lula vai a Santarém para entregar mais de 1.400 unidades do Minha Casa, Minha Vida, diz Jader Filho

Ministro confirmou a notícia nesta terça-feira (17), após visitas às obras do Ministério das Cidades no oeste paraense

O Liberal
fonte

Ministro Jader Filho informou que Lula virá ao Pará, na próxima terça-feira (24), para a entrega do Residencial Moaçara I e II, em Santarém (Foto: Filipe Jordão)

Nesta terça-feira (17), o ministro das Cidades, Jader Filho, visitou obras do Minha Casa, Minha Vida, na região oeste paraense, e consolidou investimentos em abastecimento de água e urbanização. Na ocasião, ele confirmou a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Santarém para a entrega do Residencial Moaçara I e II, com 1.408 moradias. A visita está prevista para a próxima terça-feira (24).

“É uma alegria estarmos aqui vendo tudo pronto. E voltaremos com o presidente Lula para realizar a entrega de todos esses sonhos. Agora é realidade”, disse Jader Filho na visita ao empreendimento. Algumas famílias estiveram presentes e acompanharam a visita, como Erivaldo dos Santos, futuro morador do Moaçara I. “Eu estou aqui para agradecer a Deus e ao ministro. É uma felicidade que não cabe no peito”, falou o beneficiário.

Jader Filho vistoriou os canteiros de obras dos residenciais São José Operário, com 528 unidades habitacionais, e Marajoara, com 192 moradias. Os dois empreendimentos estão com mais de 60% de execução da construção, com previsão de entrega para o segundo semestre deste ano.

Ele informou que a prefeitura municipal de Santarém está autorizada a fazer a seleção das famílias que vão residir nos dois habitacionais. O investimento do Ministério das Cidades para esses três empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida, em construção em Santarém, é de mais de R$ 237 milhões, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

O ministro também visitou, em Santarém, a obra de construção de um Espaço Kids, voltado à urbanização de áreas da pista do antigo aeroporto de Santarém, no bairro Aeroporto Velho. O investimento para o projeto é de R$ 2,5 milhões.

Belterra

Ainda no oeste paraense, Jader Filho visitou Belterra, e acompanhou a construção do Residencial Bela Terra III e IV, com 100 moradias e um investimento total de R$ 13 milhões. “Hoje é dia de visitar as obras que estão a todo vapor. O Bela Terra será entregue no final do ano e digo mais: Belterra ainda vai ganhar mais 20 casas do Minha Casa, Minha Vida”, comentou Jader Filho.

Belterra também ganhou a inauguração de um microssistema de abastecimento de água que beneficiará mais de 500 famílias com água de qualidade em três comunidades rurais de Belterra. E registrou a assinatura para o início de uma nova obra que levará abastecimento de água para mais de 800 moradias na zona rural, em cinco comunidades. O investimento do Ministério das Cidades neste projeto é de R$ 3,8 milhões, em recursos federais viabilizados por meio do Novo PAC.

A programação se encerrou com a assinatura de contrato para a construção de um novo aterro sanitário em Belterra. Um investimento de R$ 8,2 milhões, também garantidos por meio do Novo PAC.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

panorama

minha casa minha vida

lula

santarém
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

Lula no Pará

Lula vai a Santarém para entregar mais de 1.400 unidades do Minha Casa, Minha Vida, diz Jader Filho

Ministro confirmou a notícia nesta terça-feira (17), após visitas às obras do Ministério das Cidades no oeste paraense

17.03.26 21h21

Temer diz não se arrepender de nomear Moraes: Se não fosse ele, talvez não tivéssemos eleições

17.03.26 21h02

convocação

CPMI do INSS agenda depoimento de ex-namorada de Vorcaro para a próxima segunda-feira

O dono do Master criou uma estrutura jurídica nos EUA com ex-noiva como beneficiária

17.03.26 20h07

Operadora do INSS pagou R$ 4 milhões a Stefanutto, diz PF

17.03.26 19h42

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

transferência

Delegado da PF que indiciou Bolsonaro é nomeado como assessor no gabinete de Moraes no STF

Shor foi responsável pela investigação da tentativa de golpe de Estado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados

10.03.26 12h42

NOVAMENTE INVESTIGADO

STF autoriza retomada de investigações envolvendo prefeito de Ananindeua

Ministro do Supremo Tribunal Federal entende que investigações são anteriores à criação da força-tarefa questionada e autoriza retomada das apurações

13.03.26 18h01

POLÍTICA

Gleisi e Boulos divulgam vídeo que associa Flávio Bolsonaro a organizações criminosas do Rio

O vídeo descreve supostas conexões do senador com o que chama de "submundo do crime do Rio de Janeiro"

13.03.26 9h12

JUSTIÇA ELEITORAL

TJPA define lista de três advogadas para vaga de juíza no Tribunal Regional Eleitoral do Pará

Nomes indicados serão analisados pelo Tribunal Superior Eleitoral antes da nomeação final pela Presidência da República

12.03.26 13h24

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda