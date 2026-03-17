Lula vai a Santarém para entregar mais de 1.400 unidades do Minha Casa, Minha Vida, diz Jader Filho

Nesta terça-feira (17), o ministro das Cidades, Jader Filho, visitou obras do Minha Casa, Minha Vida, na região oeste paraense, e consolidou investimentos em abastecimento de água e urbanização. Na ocasião, ele confirmou a visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva a Santarém para a entrega do Residencial Moaçara I e II, com 1.408 moradias. A visita está prevista para a próxima terça-feira (24).

“É uma alegria estarmos aqui vendo tudo pronto. E voltaremos com o presidente Lula para realizar a entrega de todos esses sonhos. Agora é realidade”, disse Jader Filho na visita ao empreendimento. Algumas famílias estiveram presentes e acompanharam a visita, como Erivaldo dos Santos, futuro morador do Moaçara I. “Eu estou aqui para agradecer a Deus e ao ministro. É uma felicidade que não cabe no peito”, falou o beneficiário.

Jader Filho vistoriou os canteiros de obras dos residenciais São José Operário, com 528 unidades habitacionais, e Marajoara, com 192 moradias. Os dois empreendimentos estão com mais de 60% de execução da construção, com previsão de entrega para o segundo semestre deste ano.

Ele informou que a prefeitura municipal de Santarém está autorizada a fazer a seleção das famílias que vão residir nos dois habitacionais. O investimento do Ministério das Cidades para esses três empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida, em construção em Santarém, é de mais de R$ 237 milhões, com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR).

O ministro também visitou, em Santarém, a obra de construção de um Espaço Kids, voltado à urbanização de áreas da pista do antigo aeroporto de Santarém, no bairro Aeroporto Velho. O investimento para o projeto é de R$ 2,5 milhões.

Belterra

Ainda no oeste paraense, Jader Filho visitou Belterra, e acompanhou a construção do Residencial Bela Terra III e IV, com 100 moradias e um investimento total de R$ 13 milhões. “Hoje é dia de visitar as obras que estão a todo vapor. O Bela Terra será entregue no final do ano e digo mais: Belterra ainda vai ganhar mais 20 casas do Minha Casa, Minha Vida”, comentou Jader Filho.

Belterra também ganhou a inauguração de um microssistema de abastecimento de água que beneficiará mais de 500 famílias com água de qualidade em três comunidades rurais de Belterra. E registrou a assinatura para o início de uma nova obra que levará abastecimento de água para mais de 800 moradias na zona rural, em cinco comunidades. O investimento do Ministério das Cidades neste projeto é de R$ 3,8 milhões, em recursos federais viabilizados por meio do Novo PAC.

A programação se encerrou com a assinatura de contrato para a construção de um novo aterro sanitário em Belterra. Um investimento de R$ 8,2 milhões, também garantidos por meio do Novo PAC.