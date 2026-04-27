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Cleber Rezende assume Superintendência de Agricultura e Pecuária no Pará

Professor assumiu nesta segunda-feira (27), com promessa de fortalecer cadeias produtivas, ampliar uso de tecnologia e intensificar articulação institucional

Gabi Gutierrez
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A cerimônia aconteceu no Museu Emílio Goeldi, nesta segunda-feira (27) (Foto: Carmem Helena | O Liberal)

O professor e advogado Cleber Rezende tomou posse, na manhã desta segunda-feira (27), como superintendente da Superintendência de Agricultura e Pecuária do Pará (SFA/PA), órgão ligado ao Ministério da Agricultura e Pecuária. A cerimônia ocorreu no Museu Emílio Goeldi, em Belém, e reuniu representantes de órgãos públicos, entidades do setor produtivo e sindicatos rurais.

A chegada de Rezende ao cargo ocorre em um momento em que o Pará consolida posição de destaque no agronegócio nacional. O estado possui o segundo maior rebanho bovino do país, com mais de 25 milhões de cabeças, além de liderar a produção de cacau, concentrando mais da metade da produção brasileira.

Durante a posse, o novo superintendente afirmou que a gestão deve priorizar uma visão integrada da cadeia produtiva. “É preciso olhar desde a produção até a comercialização, entendendo o papel econômico e social dessas atividades, inclusive na geração de empregos e na projeção do estado no cenário nacional e internacional”, disse.

Além do cacau, Rezende citou culturas como açaí, dendê, soja, mandioca e abacaxi como estratégicas para a economia paraense. Segundo ele, o desafio será coordenar políticas públicas em um cenário que exige equilíbrio entre crescimento da produção e preservação ambiental.

Tecnologia, sanidade e produtividade

Entre os pontos mencionados pelo novo superintendente está a ampliação do uso de tecnologia no campo, especialmente no monitoramento de pragas. A SFA/PA já mantém convênios com órgãos estaduais, como a Adepará, incluindo repasses para ações de controle fitossanitário em culturas como cacau, carambola e mandioca.

Na pecuária, a meta é ampliar a produtividade com uso de manejo intensivo e mecanização, inclusive em áreas menores. Rezende também citou a importância de manter o status sanitário do estado, com a erradicação da febre aftosa sem vacinação.

Outro eixo da gestão deve ser o fortalecimento de programas federais voltados à infraestrutura rural. Entre eles, o PROMAQ, que prevê a entrega de máquinas e equipamentos para melhorar as condições de produção e logística no campo.

Articulação política e institucional

A necessidade de articulação entre diferentes níveis de governo e entidades do setor foi um dos pontos centrais do discurso. Segundo Rezende, a atuação da superintendência depende da cooperação entre União, Estado, municípios e organizações da sociedade civil.

Presente na cerimônia, o senador Beto Faro destacou a importância dessa articulação e afirmou que pretende apoiar a gestão em Brasília. “Um senador não pode tudo, mas pode abrir portas, buscar recursos e ajudar na mediação. É fundamental fortalecer as instituições para que o trabalho avance”, declarou.

Papel da SFA/PA

A Superintendência de Agricultura e Pecuária do Pará é responsável por executar políticas públicas federais no estado, atuando em áreas como fiscalização, defesa agropecuária e apoio ao desenvolvimento das cadeias produtivas.

A expectativa, segundo o próprio superintendente, é ampliar a capacidade de coordenação dessas ações em um estado que combina expansão da produção agrícola com pressão por práticas mais sustentáveis.

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