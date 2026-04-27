Lula desiste de participação por vídeo em eventos em SP e recebe líder do governo no Alvorada

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) desistiu de participar remotamente de dois eventos no interior de São Paulo nesta segunda-feira, 27. Segundo o Palácio do Planalto, isso aconteceu por questões técnicas de transmissão, e não por qualquer problema na recuperação do presidente após os procedimentos de saúde realizados na semana passada.

O presidente participaria por videoconferência dos eventos em Andradina e Presidente Prudente nesta segunda, segundo sua agenda oficial. Os problemas técnicos, que não foram detalhados pelo governo, impediram essa participação.

Lula foi submetido na manhã de sexta-feira, 24, a uma cauterização na cabeça para a retirada de um carcinoma basocelular (um tipo de câncer que se origina nas células basais, localizadas na camada mais profunda da epiderme).

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Os médicos também fizeram uma infiltração para tratar uma tendinite no polegar da mão direita do presidente. Sobre tal procedimento, a equipe médica disse que a inflamação era pequena e não implicará em nenhuma restrição de movimento.

Os procedimentos foram feitos em São Paulo. O presidente voltou a Brasília no domingo, 26. Por recomendação médica, decidiu não ir aos eventos em Andradina e Presidente Prudente, no interior de São Paulo, nesta segunda-feira.

Lula está no Palácio da Alvorada, de onde despacha nesta segunda-feira, 27. O presidente estava reunido com o líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), por volta das 12h45. A semana é de negociação principalmente em torno da aprovação da indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o Supremo Tribunal Federal (STF). A votação da indicação de Messias no Senado está marcada para quarta-feira, 29.