Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

André Mendonça vai decidir destino de Vorcaro nos próximos dias

Estadão Conteúdo

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), deve definir nesta semana o destino de Daniel Vorcaro. O dono do Banco Master está preso na carceragem da Superintendência da Polícia Federal em Brasília. Como rejeitou a proposta de delação premiada do investigado, a PF defende que ele seja transferido para um presídio.

Mendonça pediu um parecer da Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre o assunto. A resposta deve chegar nos próximos dias. A equipe de Paulo Gonet ainda avalia se vai aceitar ou rejeitar a segunda proposta de colaboração de Vorcaro.

Mendonça pode optar por deixar Vorcaro na Superintendência da PF até que a PGR tome uma decisão sobre a delação. Ou, ainda, transferir o ex-banqueiro para a Papudinha, no complexo penitenciário da Papuda, também em Brasília.

Vorcaro está preso desde o início de março, por ordem de Mendonça, após a PF ter indicado que o investigado usava uma milícia armada para ameaçar adversários e contava com um grupo de hackers para invadir sistemas de informática de órgãos de investigação.

Primeiro ele foi transferido do presídio federal de segurança máxima para uma cela especial na Superintendência da PF, onde tinha acesso livre da defesa para trabalhar no material da delação premiada. Agora, a PF quer o retorno de Vorcaro para um presídio.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CASO MASTER

VORCARO

STF

MENDONÇA
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

André Mendonça vai decidir destino de Vorcaro nos próximos dias

14.06.26 15h01

Política

Medida, que tramita no Senado, quer reverter o valor da punição em melhorias ambientais

Aprovada na forma de um substitutivo do senador Beto Faro (Pt-PA), a proposta vai para votação suplementar

14.06.26 7h00

preso

Flávio visita Jair Bolsonaro e contradiz Michelle, que havia citado piora na saúde

Na quarta-feira, Michelle havia dito que Jair Bolsonaro teve de reduzir a medicação

13.06.26 15h06

Investigação

Produtora de filme de Bolsonaro diz que usou R$ 75 mi de fundo ligado a Eduardo

Perícia encomendada por produtora Karina Gama indica que valor total veio de fundo controlado por aliados de Eduardo Bolsonaro

13.06.26 12h17

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

NOMEAÇÃO

Acadêmica de Odontologia é nomeada secretária adjunta de Cultura de Belém e viraliza nas redes

Nomeação feita em janeiro gera controvérsia nas redes nesta terça-feira (9); critérios técnicos e salário entram no debate

09.06.26 19h21

educação

Senado aprova projeto que cria mais uma universidade pública federal no Pará; saiba mais

Proposta foi apreciada na manhã desta terça-feira (9)

09.06.26 11h30

Eleições 2026

Flávio Bolsonaro critica PT e anuncia apoio a Daniel Santos e Éder Mauro no Pará

Senador do PL participou de ato político em Belém e defendeu mudança no comando do governo estadual e maior representação conservadora no Senado

11.06.26 19h14

ELEIÇÕES 2026

Flávio Bolsonaro cumpre agenda política no Pará nesta quinta (11) com foco nas eleições de 2026

Senador participará de encontros em Altamira e Belém ao lado de lideranças do PL para fortalecer articulações da direita no estado

10.06.26 14h19

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda