Lula lidera sobre Flávio, Zema, Caiado e Renan Santos no 2º turno, diz BTG/Nexus

Lula venceria Flávio Bolsonaro (PL-RJ) em um eventual segundo turno da eleição presidencial. O presidente registra 49% das intenções de voto contra 43% do senador, segundo pesquisa Nexus divulgada nesta segunda-feira, 15.

A vantagem de 6 pontos percentuais para o petista representa um aumento de 2 p.p. em relação ao levantamento de maio. Na pesquisa anterior, Lula tinha 47% e Flávio Bolsonaro mantinha 43%, configurando um empate técnico dentro da margem de erro.

No cenário atual, a margem de erro é de 2 pontos percentuais. Brancos, nulos ou nenhum dos candidatos somam 8%, e 1% dos eleitores afirmaram não saber em quem votar.

Lula lidera também contra outros nomes

O atual presidente também lidera em cenários de segundo turno contra outros candidatos testados pelo Nexus. Em disputa com o ex-governador Romeu Zema (Novo), Lula alcança 49% das intenções de voto, frente aos 39% do político mineiro.

Contra o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), o petista registra 48% do apoio. O goiano, por sua vez, soma 39% das intenções de voto, indicando uma vantagem de 9 pontos percentuais para Lula.

Na simulação com Renan Santos (Missão), Lula aparece com 49% dos votos. O empresário obtém 36%, resultando em uma diferença de 13 pontos percentuais a favor do presidente.

A pesquisa Nexus ouviu 2.017 entrevistados por telefone, nas 27 unidades da Federação, entre os dias 12 e 14 de junho. O estudo possui uma margem de erro de 2 p.p., para mais ou para menos, e um nível de confiança de 95%.

O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06645/2026.