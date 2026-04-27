Kassab diz que Bolsonaro 'teve desempenho pessoal muito aquém das expectativas'

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, criticou nesta segunda-feira, 27, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-presidente Jair Bolsonaro durante almoço com empresários organizado pelo Grupo Lide, em São Paulo (SP). O dirigente ressaltou que "está fazendo sua parte", mesmo que o ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) não vá para o segundo turno da eleição presidencial.

"(Em 2018) assume o presidente Bolsonaro, sinceramente, sem nenhuma vocação para a vida pública. Não teve (bom) desempenho pessoal - ao contrário, um desempenho muito aquém das expectativas dos brasileiros, que queriam algo totalmente diferente -, mas teve a sorte de contar com alguns bons ministros que conseguiram levar o governo até o final. Paulo Guedes - que não era nem um ministro; era o 'presidente da Economia'. Havia 25 ministérios, e ele comandava; foi muito importante a sua presença. Tarcísio (de Freitas), Tereza Cristina mas a gente vai ficando por aí", disse Kassab sobre o capitão reformado.

O presidente do PSD afirmou ainda que ninguém pode questionar os bons programas de Lula, como o Minha Casa, Minha Vida, o Luz para Todos e o Bolsa Família. Acrescentou, porém, que há também um lado negativo das gestões petistas: na avaliação dele, "Lula sabe gastar, mas não sabe administrar a máquina pública" para torná-la mais eficiente. Na avaliação de Kassab, o aumento da carga tributária no terceiro mandato do petista foi "brutal".

"O Lula e o (ex-ministro da Fazenda, Fernando) Haddad, sem dó nem piedade, botam a tributação de dividendos e não diminuem a carga das empresas", afirmou. Na comparação com Paulo Guedes, Kassab disse que o ex-ministro do governo Bolsonaro ao menos "teve o cuidado de propor a tributação de dividendos, mas simultaneamente diminuir a tributação de empresas".