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Política

Nikolas diz que capacidade cognitiva de Jair Renan Bolsonaro é menor que de 'toupeira cega'

Estadão Conteúdo

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) voltou a se desentender com a família de Jair Bolsonaro (PL) nesta sexta-feira, 24. Dessa vez, o mineiro atacou o filho mais novo do ex-presidente, o vereador de Balneário Camboriú Jair Renan (PL-SC). Em seu perfil no X (antigo Twitter), Nikolas afirmou que o vereador tem a capacidade cognitiva menor que de uma "toupeira cega".

A intriga nas redes sociais, iniciou com uma discussão com o influenciador de direita Junior Japa, que criticou Nikolas por aparecer em seus vídeos recentes de camiseta branca, diferente da camiseta preta usada em seus conteúdos de oposição ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Na publicação, ele sugeriu que o deputado teria "sentido" críticas e insinuou que estaria trocando apoio político por emendas, além de não se engajar na pré-campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

O deputado então rebateu o influenciador em uma nova postagem em que afirmava que enviaria emendas para "internar" os críticos em hospício. Em seguida, outro influenciador de direita, Fernando Lisboa e Jair Renan comentaram a publicação ironizando as falas de Nikolas.

Nikolas Ferreira então publicou uma captura de tela da interação do filho de Bolsonaro e do influenciador com a legenda "se juntar a capacidade cognitiva dessa dupla não alcança a de uma toupeira cega".

Fernando Lisboa respondeu afirmando que Nikolas "passou o Eduardo Bolsonaro para trás". "Não satisfeito, ainda deu um chega pra lá em Jair Bolsonaro. Vivia lá na porta do Alvorada, mendigando atenção. Subiu um pouco e já entrou o rei na barriga", completou.

Nos últimos meses, o deputado Nikolas Ferreira tem intensificado ataques aos filhos de Bolsonaro em suas redes sociais. No início deste mês, Eduardo Bolsonaro chegou a dizer que não pode "aceitar ser humilhado" por Nikolas. Em outro longo texto, o filho "03" de Bolsonaro disse ter mérito por impulsionar o mineiro dentro do PL e do cenário político.

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NIKOAS FERREIRA/JAIR RENAN BOLSONARO/ATRITO
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