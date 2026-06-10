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Política

Câmara dos Deputados entrega Medalha do Mérito Evangélico a personalidades da causa cristã

Sessão solene nesta quarta-feira (10) em Brasília foi proposta pela resolução 15/2025 do deputado Raimundo Santos (PSD-PA)

O Liberal
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Em Brasília (DF), a entrega da Medalha do Mérito Evangélico Daniel Berg e Gunnar Vingren na Câmara dos Deputados (Foto: Divulgação)

A Câmara dos Deputados realizou, na manhã desta quarta-feira (10), no auditório Ulysses Guimarães, a sessão solene de entrega da Medalha do Mérito Evangélico Daniel Berg e Gunnar Vingren. A honraria foi instituída pela Resolução nº 15/2025, a partir de proposição do deputado Raimundo Santos (PSD-PA) e reconhece personalidades e instituições que contribuem para causas cristãs evangélicas com impacto social no país. 

Na edição de 2026, a cerimônia foi conduzida pelo deputado e pastor Gilberto Nascimento (Podemos-SP), presidente da Frente Parlamentar Evangélica (FPE), e homenageou 16 personalidades de destaque no segmento evangélico. Os agraciados receberam medalha e diploma de menção honrosa. Entre eles, esteve o presidente da Assembleia de Deus em Belém, pastor Samuel Câmara, colunista eclesiástico de O Liberal. A indicação do pastor foi feita pelo deputado Paulo Alexandre Barbosa (PSD-SP).

“Obrigado pela deferência, aos 513 deputados, logicamente que eu não me sinto pessoalmente merecedor, mas nossa história [da Assembleia de Deus] merece, e a glória de Deus também”, disse Samuel Câmara. “E é bom que poderes como esse, a Câmara, os deputados em Brasília, o Congresso Nacional, estejam reconhecendo o trabalho de tantas pessoas assim. A Deus toda a glória, ao nosso povo, que faz essa obra tão bonita, o povo assembleiano, e logicamente as nossas autoridades”, acrescentou ele.

O deputado Raimundo Santos ressaltou a relevância do trabalho evangélico. “A finalidade do projeto que apresentei nesta Casa, que deixou de ser minha autoria para ser encampado pelos nobres pares, foi exatamente agraciar personalidades e instituições que tenham trabalhos realizados de cunho evangelísticos com notáveis reflexos em favor da sociedade”, disse.

Ele acrescentou: “E tantas homenagens são prestadas de forma justa, nesta Casa, por que não homenagear também aqueles que têm levado a boa semente do Evangelho, aqueles que no sofrimento, às vezes, deixando a própria família um pouco, para estar ao lado das pessoas para poder permitir que, hoje, milhões de brasileiros já tenham sido alcançados pela mensagem do Evangelho?”.

Para o parlamentar, “ninguém constrói mais sobre a cidadania, a inclusão social, neste País, do que as igrejas evangélicas, e elas têm pastores, têm líderes, e eles merecem, portanto, ser galardoados, dignificados, por esta Casa. Essa honraria carrega o nome de Daniel Berg e Gunnar Vingren, que foram dois missionários que vieram da Suécia, viajando pelos Estados Unidos e chegaram a Belém do Pará e fundaram a Assembleia de Deus, que se tornou a maior igreja evangélica pentecostal do Brasil”.

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