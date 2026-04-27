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Política

Para Flávio Bolsonaro, com juro atual, Brasil 'faliu' e não está compensando investir no País

Estadão Conteúdo

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à Presidência, afirmou nesta segunda-feira, 27, que a atual taxa de juros tem prejudicado o setor produtivo e favorecido o investimento por meio de títulos, como o CDB. "Hoje em dia, com esse atual governo, ninguém consegue tomar juros para empreender nada. Está todo mundo colocando o seu dinheiro para render em algum setor especulativo, em algum CDB para render 16%, 17% ao ano sem fazer esforço nenhum. Não está compensando mais investir no Brasil, o Brasil faliu", declarou Flávio na Agrishow, que reúne o público agro em Ribeirão Preto (SP), ao lado do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Flávio Bolsonaro afirmou que a redução de gastos públicos em um eventual governo fará com que a taxa de juros caia no Brasil, e que isso atrairá investimentos para o País.

Em um aceno para o agro, o senador disse ser necessária uma maior previsibilidade para o Plano Safra. "Está a previsibilidade para o Plano Safra, como eu disse aqui, reposicionar as linhas de crédito que acabaram, a juros completamente absurdos. Em alguns casos, as estruturas rurais chegaram a tomar juros a 25% ao ano, isso é impagável, já estão tão endividados. O governo federal não faz uma linha de crédito acessível", falou.

Flávio Bolsonaro defendeu o ensino técnico profissionalizante e reafirmou que a decisão sobre quem será seu vice na chapa será tomada no futuro.

Nome para o Senado em SP>

O senador afirmou que seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), e seu irmão, o ex-deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), definirão o nome restante para concorrer ao Senado em São Paulo pelo campo bolsonarista.

Até o momento, está decidido que uma das vagas será do deputado Guilherme Derrite (PP-SP). Disputam o outro espaço nomes como o do presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo, André do Prado (PL), e do deputado Mario Frias (PL).

"Quem está dando a palavra final é o Eduardo, junto com o presidente Bolsonaro. O André acabou de voltar dos Estados Unidos, mas foi uma boa reunião com o Eduardo, fomos lá conversar com o presidente Bolsonaro. ... Não sabemos ainda. Têm outros três candidatos", disse Flávio Bolsonaro.

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