Governo do Pará vai convocar mais de dois mil policiais militares e bombeiros

A governadora do Estado, Hana Ghassan, anunciou, nesta quarta-feira (22), o calendário das etapas de convocação de novos agentes concursados para reforçar, ainda este ano, as ações de segurança pública do Pará. Ao todo, são 2.163 convocados, após aprovação em concursos realizados no Estado. Desses, 1.419 serão policiais militares e 744 se integrarão aos bombeiros.

Os convocados agora avançam para a fase de habilitação, prevista para ocorrer no início de maio, dando continuidade ao processo de formação que vai reforçar o efetivo das forças de segurança. Todos deverão estar integrados até julho.

A convocação dos aprovados no concurso da PM e dos Bombeiros foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) do dia 13 deste mês de abril. Hana Ghassan destacou a importância do processo e o impacto direto na segurança pública.

“Os cronogramas da Turma 3 da PMPA e do CBMPA já estão disponíveis. Seguimos trabalhando para reforçar a segurança pública e garantir mais presença do Estado nos municípios. A segurança pública é uma prioridade da nossa gestão e vamos seguir com os investimentos necessários em pessoal e estrutura”, disse a governadora.

A convocação reflete a prioridade da gestão da governadora Hana Ghassan para o reforço do efetivo das forças de segurança. Assim que assumiu o governo, no dia 2 de abril, a área de segurança foi foco das primeiras agendas da governadora, que reuniu dia 8/4 com representantes do Sistema Estadual de Segurança Pública do Pará, com o objetivo de alinhar estratégias na área para 2026.

Nessa ocasião foi confirmada ainda para este mês de abril a chamada da última turma dos aprovados no concurso para a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Pará. Além da chamada de aprovados no concurso, também foram discutidos investimentos para a construção de novos quartéis. Logo depois, no dia 13/4, a convocação foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

Com a nova convocação, o governo estadual foca na ampliação do efetivo e no fortalecimento da atuação integrada das forças de segurança, aumentando a capacidade de resposta em diferentes regiões do Pará.

A medida também contribui para ampliar a presença das forças de segurança nos municípios, levando mais proteção à população paraense.

Cronogramas:

O calendário divulgado prevê as seguintes fases:



•⁠ ⁠Habilitação: 4 a 8 de maio

•⁠ ⁠Incorporação e matrícula: 30 de junho

•⁠ ⁠Apresentação no CFAP (Polícia Militar): 1º de julho

•⁠ ⁠Apresentação no CFAE (Corpo de Bombeiros): 6 de julho

•⁠ ⁠Aula inaugural: julho de 2026 (PMPA) e agosto de 2026 (CBMPA).