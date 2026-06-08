José Luiz Datena deixa EBC para concorrer a deputado federal

O apresentador José Luiz Datena rescindiu seu contrato com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC). A saída abre caminho para que ele dispute as eleições de 2026, buscando uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB).

A decisão foi confirmada por meio de nota da estatal. O convite para a candidatura foi articulado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin e pelo ex-ministro Márcio França, cotado para outros cargos eletivos.

A EBC informou que Datena comunicou "decisão pessoal de encerrar o contrato". A emissora agradeceu ao apresentador pelos trabalhos nos programas "Na Mesa com Datena", da TV Brasil, e "Alô Alô Brasil", da Rádio Nacional.

Histórico Político de Datena

Na semana passada, Datena havia declarado que sua candidatura estava "quase certa", aguardando apenas detalhes para a confirmação. Ele ressaltou que Alckmin e França "pensam o bem do país".

Esta é a segunda vez em menos de dois anos que o apresentador deixa seu trabalho em uma emissora para tentar uma vaga na política. Em 2024, ele saiu da Band para concorrer à Prefeitura de São Paulo pelo PSDB.

Na disputa de 2024, Datena terminou em quinto lugar, com 1,84% dos votos. A corrida eleitoral foi marcada pelo episódio da "cadeirada", quando o apresentador usou uma cadeira contra o então adversário Pablo Marçal durante um debate.