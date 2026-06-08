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Política

Deputado Gustavo Gayer é internado para tratar obstrução intestinal

Estadão Conteúdo

O deputado federal Gustavo Gayer (PL-GO) foi internado nesta segunda-feira, 8, em Goiânia, em decorrência de um quadro de obstrução intestinal. O pré-candidato ao Senado por Goiás já havia buscado atendimento médico na última quinta-feira, 4, e liberado na sexta, mas retornou após complicação.

Inicialmente, a equipe do parlamentar bolsonarista informou que ele seria submetido a uma cirurgia durante a manhã. Um novo comunicado informou que, após nova avaliação, os médicos decidiram não realizar o procedimento neste momento. Ele deve permanecer em observação no hospital pelos próximos dias.

Segundo a assessoria, Gayer está em condição estável e sem dores e vai realizar exames complementares para que a equipe médica possa definir a melhor estratégia de tratamento.

De acordo com a nota divulgada pela equipe do parlamentar, o quadro de saúde está relacionado a complicações de um "grave acidente no ano 2000, que exigiu uma cirurgia abdominal para retirada do baço".

Desde então, afirma o comunicado, ele convive com episódios recorrentes de aderências intestinais, que eventualmente provocam obstruções e demandam acompanhamento especializado.

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GUSTAVO GAYER/INTERNAÇÃO/OBSTRUÇÃO INTESTINAL
Política
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