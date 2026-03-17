Temer diz não se arrepender de nomear Moraes: Se não fosse ele, talvez não tivéssemos eleições

O ex-presidente Michel Temer (MDB) defendeu nesta terça-feira, 17, o ministro Alexandre de Moraes, no Supremo Tribunal Federal (STF), sobre críticas de que teria "pesado a mão" na sua atuação diante de casos como o inquérito das fake news e nas ações penais envolvendo a trama golpista em torno do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso na Papudinha, em Brasília (DF).

"Eu o nomeei e confesso, não me arrependo, porque digo a vocês, se não fosse ele no passado recente, nós talvez não tivéssemos eleições no País", disse Temer. "Ele teve uma coragem jurídica e até pessoal extraordinárias."

As declarações foram feitas durante o Fórum Pensa Brasil, promovido pelo canal BandNews TV. Também participou o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Temer indicou Alexandre de Moraes ao STF em 6 de fevereiro de 2017, para preencher a vaga aberta após a morte do ministro Teori Zavascki em um acidente aéreo.

"Interessante que não é só redes sociais, a crítica vem de um setor com mais credibilidade, que é a imprensa brasileira", continuou o ex-presidente. "Quando se fala que a 'liberdade de expressão tem que ser plena', tem que ser plena, tanto é plena que a imprensa critica muitas vezes o que o Supremo faz."