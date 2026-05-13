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Política

'Conheço Ciro Nogueira muito bem, tenho dele a melhor impressão', diz Temer após operação da PF

Ex-presidente comentou sobre investigações contra senador Ciro Nogueira (PP-PI) e o banqueiro Daniel Vorcaro, preso por suspeitas de fraudes bancária no caso Master

Estadão Conteúdo

O ex-presidente da República Michel Temer (MDB) afirmou nesta terça-feira, 12, que é preciso aguardar as investigações sobre as relações entre o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e o banqueiro Daniel Vorcaro, preso por suspeitas de fraudes bancária no caso Master, antes de acusar o parlamentar de ser culpado no caso. Temer diz que tem a "melhor impressão" de Ciro Nogueira.

"Tem as afirmações acusatórias e tem a negativa dele. Por isso que é preciso incluir, é preciso denunciar, se for o caso, é preciso julgar. Eu não me apresso nessas convicções, conheço o Ciro Nogueira muito bem, tenho dele a melhor impressão. Se houver equívoco, evidentemente o equívoco transparecerá lá adiante", afirmou o ex-presidente.

Um dia após trocar advogados, Ciro Nogueira divulgou um vídeo em que nega ter apresentado a "emenda Master" na íntegra, seguindo interesses do banco. Segundo a Polícia Federal (PF), o texto, que tratava do aumento do limite de cobertura do Fundo Garantidor de Crédito (FGC), foi encomendado por Daniel Vorcaro à assessoria do Banco Master e apresentado pelo parlamentar no Senado com a mesma redação.

"É mentira que esta emenda foi publicada na íntegra conforme foi recebida. Este fundo (FGC) é completamente privado. Até hoje ninguém veio a público explicar porque este valor não é corrigido há 13 anos, sendo que isso só beneficia quem? Os grandes bancos e a concentração bancária em nosso País", disse Ciro Nogueira em vídeo publicado nas redes sociais.

Os investigadores dizem ter colhido indícios de que Vorcaro encomendou a emenda que foi apresentada por Ciro na PEC que tratava do regime jurídico do Banco Central. O texto propunha aumentar o limite de cobertura individual do FGC para R$ 1 milhão. Em diálogos, Vorcaro chegou a comentar que a emenda apresentada pelo senador "saiu exatamente como mandei".

Temer, que prestou serviço de consultoria jurídica para o Banco Master, após o Banco Central ter negado a operação com o Banco de Brasília (BRB), disse que tentou uma conciliação no caso, mas não bem-sucedido.

"Quando eu deixei a Presidência, eu voltei à advocacia e prestei serviços. Eu já respondi muitas vezes a essa pergunta. Fiz com muito agrado o trabalho de conciliação. Faço muita mediação. Não deu certo", afirmou o ex-presidente durante evento do grupo Lide, em Nova York.

'Dosimetria é pacificação'

Para Temer, o projeto aprovado no Congresso que reduz penas para os condenados da tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023, chamado de "dosimetria", é um projeto de "pacificação" nacional.

"Eu acho que deve-se manter a dosimetria. E um tema de pacificação do País", afirmou.

Ele defende que o Supremo Tribunal Federal julgue rapidamente a liminar do ministro Alexandre de Moraes, que suspendeu os efeitos da lei aprovada.

"Como entraram as ações desse cumprimento de inconstitucionalidade, ele (Alexandre de Moraes) quer examinar primeiro. Mas tem que fazer isso rapidamente, eu acho que se o Supremo pudesse examinar essas questões em cinco, dez dias, seria ótimo", afirmou Temer.

"Eu acho que tem que ser declarada constitucionalidade, que comece a ser examinado caso por caso para fazer a redosagem das medidas", concluiu.

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Palavras-chave

OPERAÇÃO COMPLIANCE ZERO/MASTER/NÚCLEO POLÍTICO

Ciro Nogueira

Temer
Política
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