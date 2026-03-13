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Política

Gleisi e Boulos divulgam vídeo que associa Flávio Bolsonaro a organizações criminosas do Rio

O vídeo descreve supostas conexões do senador com o que chama de "submundo do crime do Rio de Janeiro"

Estadão Conteúdo
fonte

Gleisi Hoffmann Prisão preventiva de Bolsonaro segue rigorosamente ritos do processo legal. (Câmara dos Deputados)

A ministra da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, e o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos, publicaram nas redes sociais um vídeo atribuindo ao senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ligações com organizações criminosas.

A publicação ocorreu um dia após pesquisa Genial/Quaest apontar empate técnico entre o presidente Lula (PT) e Flávio Bolsonaro em simulações de segundo turno.

Dirigentes do PT, conforme apurou o Estadão, culpam o governo pela queda na popularidade de Lula. Nos bastidores, aliados afirmam que o Palácio do Planalto precisa "voltar das férias" para a estratégia do partido.

A tática definida pela legenda foi apresentar o que os petistas chamam de "Flávio de verdade", em contraposição à imagem construída nas redes sociais pelo senador.

O conteúdo das acusações

O vídeo descreve supostas conexões do senador com o que denomina de "submundo do crime do Rio de Janeiro".

Um quadro exibido na gravação relaciona Flávio Bolsonaro a três nomes citados em investigações policiais:

  • Gutemberg Fonseca, secretário estadual de Defesa do Consumidor;
  • Alessandro Pitombeira Carracena, ex-secretário estadual de Esportes e Lazer e ex-subsecretário estadual de Defesa do Consumidor;
  • Thiego Raimundo dos Santos Silva, conhecido como TH Joias, ex-deputado estadual.

O conteúdo afirma que Pitombeira teria proximidade com Gutemberg Fonseca, descrito como "unha e carne" de Flávio Bolsonaro.

A gravação detalha que o nome de Gutemberg aparece em investigações da Polícia Federal que apontam supostos contatos com integrantes do Comando Vermelho.

A narração acrescenta que a investigação da prisão de Pitombeira envolve TH Joias, acusado de vazar informações sigilosas a membros da facção criminosa.

"Todos esses nomes circulam na mesma rede política ligada a Flávio Bolsonaro", diz trecho da gravação, classificando as relações como uma "teia que não pode ser ignorada".

Episódios passados resgatados

O vídeo cita ainda outros episódios associados ao senador em investigações e reportagens. Entre eles, a homenagem ao ex-capitão do Bope Adriano da Nóbrega na Assembleia Legislativa do Rio e suspeitas relacionadas a um esquema de "rachadinha" em seu gabinete.

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