Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026

Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam

Hannah Franco
fonte

Quem pode disputar a Presidência em 2026? Veja os pré-candidatos (Lula Marques/Agência Brasil)

O Brasil volta às urnas em outubro de 2026 para escolher o próximo presidente da República, além de governadores, senadores e deputados federais. A disputa pelo Palácio do Planalto, no entanto, já começou nos bastidores, com nomes que se colocam como pré-candidatos e passam a ocupar espaço no debate político nacional.

Mesmo sem o calendário eleitoral oficial iniciado, partidos e lideranças já sinalizam projetos e estratégias. A seguir, veja quem são os principais pré-candidatos à Presidência da República que já anunciaram intenção de concorrer ou demonstraram interesse no pleito.

VEJA MAIS

image Pesquisa eleitoral: Lula e Flávio Bolsonaro lideram cenários à frente de Tarcísio
Levantamento Apex/Futura mostra governador Tarcísio de Freitas em terceiro lugar e aponta derrota de petista no segundo turno em alguns confrontos

image Lula: 2026 precisa ser o ano da comparação entre governo atual e os de Temer e Bolsonaro
Lula declarou ainda que o governo Bolsonaro "quase destruiu o País" e que os dois primeiros anos de governo dele foram para "tentar reformar e recuperar esse País"

Flávio Bolsonaro (PL)

image Flávio Bolsonaro, pré-candidato. (Roque de Sá / Agência Senado)

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciou sua pré-candidatura em dezembro do ano passado. Pouco depois, ele leu publicamente uma carta escrita à mão pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso por envolvimento na investigação sobre o plano de golpe de Estado.

No texto, Jair Bolsonaro afirmou que decidiu indicar o filho como alternativa eleitoral. “Diante desse cenário de injustiça, e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar Flávio Bolsonaro como pré-candidato à Presidência da República em 2026”, escreveu o ex-presidente.

Romeu Zema (Novo)

image Romeu Zema (Marcos Oliveira/Agência Senado)

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), lançou sua pré-candidatura ao Planalto em agosto do ano passado. Em discurso, adotou um tom duro contra adversários políticos e defendeu uma agenda liberal.

“É com esse Brasil que trabalha e não aceita favores que vamos chegar à Brasília para varrer o PT do mapa”, afirmou Zema durante o evento de lançamento, ao criticar também decisões do Supremo Tribunal Federal.

Ronaldo Caiado (União Brasil)

image Ronaldo Caiado, pré-candidato. (Antonio Cruz / Agência Brasil)

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), foi o primeiro a se lançar oficialmente na disputa presidencial. O evento ocorreu em abril de 2025.

Em seu discurso, Caiado colocou o combate à criminalidade como eixo central do projeto político.
“Se eu chegar à Presidência da República, bandido vai ser cadeia ou fora do Brasil. Hoje vivemos uma verdadeira desordem institucional”, declarou.

Outros nomes no radar

Além dos pré-candidatos já anunciados, outros governadores aparecem como possíveis concorrentes, embora ainda sem lançamento oficial.

Eduardo Leite (PSD)

image Eduardo Leite, pré-candidato. (Mauricio Tonetto/Secom RS)

Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD) afirmou publicamente que se vê como um “caminho alternativo” no cenário nacional. Segundo ele, sua posição é de independência em relação aos polos políticos que marcaram as últimas eleições.

“Sou o único que não abraçou nem Lula nem Bolsonaro nas últimas eleições”, declarou. O PSD, no entanto, ainda não oficializou nenhuma candidatura.

Ratinho Junior (PSD)

image Ratinho Junior. (Jonathan Campos/AEN)

Também do PSD, o governador do Paraná, Ratinho Junior, afirmou que aceita disputar o Planalto caso seja escolhido internamente pelo partido.

“Mais do que nomes, é preciso um projeto para o Brasil. Se o meu nome for o escolhido, vou aceitar o desafio”, disse.

Com mais de um ano até a eleição, o cenário segue em construção, e novas pré-candidaturas podem surgir nos próximos meses. As definições oficiais dependem de convenções partidárias e alianças que devem ganhar força ao longo de 2026.

