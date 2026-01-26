Veja quem são os pré-candidatos à Presidência da República em 2026
Eleição presidencial acontece em outubro; governadores e senadores já se movimentam
O Brasil volta às urnas em outubro de 2026 para escolher o próximo presidente da República, além de governadores, senadores e deputados federais. A disputa pelo Palácio do Planalto, no entanto, já começou nos bastidores, com nomes que se colocam como pré-candidatos e passam a ocupar espaço no debate político nacional.
Mesmo sem o calendário eleitoral oficial iniciado, partidos e lideranças já sinalizam projetos e estratégias. A seguir, veja quem são os principais pré-candidatos à Presidência da República que já anunciaram intenção de concorrer ou demonstraram interesse no pleito.
Flávio Bolsonaro (PL)
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) anunciou sua pré-candidatura em dezembro do ano passado. Pouco depois, ele leu publicamente uma carta escrita à mão pelo pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que está preso por envolvimento na investigação sobre o plano de golpe de Estado.
No texto, Jair Bolsonaro afirmou que decidiu indicar o filho como alternativa eleitoral. “Diante desse cenário de injustiça, e com o compromisso de não permitir que a vontade popular seja silenciada, tomo a decisão de indicar Flávio Bolsonaro como pré-candidato à Presidência da República em 2026”, escreveu o ex-presidente.
Romeu Zema (Novo)
O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), lançou sua pré-candidatura ao Planalto em agosto do ano passado. Em discurso, adotou um tom duro contra adversários políticos e defendeu uma agenda liberal.
“É com esse Brasil que trabalha e não aceita favores que vamos chegar à Brasília para varrer o PT do mapa”, afirmou Zema durante o evento de lançamento, ao criticar também decisões do Supremo Tribunal Federal.
Ronaldo Caiado (União Brasil)
O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), foi o primeiro a se lançar oficialmente na disputa presidencial. O evento ocorreu em abril de 2025.
Em seu discurso, Caiado colocou o combate à criminalidade como eixo central do projeto político.
“Se eu chegar à Presidência da República, bandido vai ser cadeia ou fora do Brasil. Hoje vivemos uma verdadeira desordem institucional”, declarou.
Outros nomes no radar
Além dos pré-candidatos já anunciados, outros governadores aparecem como possíveis concorrentes, embora ainda sem lançamento oficial.
Eduardo Leite (PSD)
Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD) afirmou publicamente que se vê como um “caminho alternativo” no cenário nacional. Segundo ele, sua posição é de independência em relação aos polos políticos que marcaram as últimas eleições.
“Sou o único que não abraçou nem Lula nem Bolsonaro nas últimas eleições”, declarou. O PSD, no entanto, ainda não oficializou nenhuma candidatura.
Ratinho Junior (PSD)
Também do PSD, o governador do Paraná, Ratinho Junior, afirmou que aceita disputar o Planalto caso seja escolhido internamente pelo partido.
“Mais do que nomes, é preciso um projeto para o Brasil. Se o meu nome for o escolhido, vou aceitar o desafio”, disse.
Com mais de um ano até a eleição, o cenário segue em construção, e novas pré-candidaturas podem surgir nos próximos meses. As definições oficiais dependem de convenções partidárias e alianças que devem ganhar força ao longo de 2026.
