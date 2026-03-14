Assessor de Cláudio Castro: 'Palácio da Guanabara é gabinete do crime organizado'

Estadão Conteúdo

O advogado Victor Travancas foi exonerado do governo do Rio de Janeiro, comandado por Cláudio Castro (PL), depois de afirmar que o "Palácio da Guanabara é o gabinete do crime organizado" no Estado.

A declaração de Travancas foi feita em um podcast comandado pelo ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho. O episódio foi ao ar na quinta-feira, 12. O advogado foi exonerado no mesmo dia. Procurado, o governo do Rio de Janeiro ainda não se manifestou.

"Eu costumo dizer que o Palácio Guanabara é o gabinete do crime organizado no Rio de Janeiro. Nós temos, na verdade, o crime organizado no Rio de Janeiro funciona dentro do Palácio Guanabara", disse Travancas.

Travancas ocupava o cargo de assessor da Secretaria da Casa Civil do Rio de Janeiro. Na entrevista, ele conta que já havia pedido várias vezes para ser exonerado "por não concordar com a corrupção no governo".

O advogado afirmou, por exemplo, ter alertado o governador Castro sobre o escândalo do Ceperj (Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos).

O escândalo do Ceperj está sendo julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo a acusação, a Fundação Ceperj e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) teriam sido utilizadas para a contratação de cabos eleitorais com recursos do governo estadual durante a campanha.

"Eu formulei a primeira denúncia ao governador", afirmou Travancas.

Na terça-feira, 10, o ministro do TSE Kassio Nunes Marques pediu vista e suspendeu o julgamento que pode resultar na cassação do mandato de Castro. O julgamento será retomado no dia 24 de março. Até o momento, o placar está em 2 a 0 pela condenação do governador por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022.

Palavras-chave

CLÁUDIO CASTRO/RIO/ASSESSOR/CRIME ORGANIZADO/DENÚNCIA
Política
.
RELACIONADAS EM POLÍTICA

Assessor de Cláudio Castro: 'Palácio da Guanabara é gabinete do crime organizado'

14.03.26 11h27

BRASIL

Quem é o novo advogado de Daniel Vorcaro, que já defendeu José Dirceu e Walter Braga Netto

Para o lugar do criminalista Pierpaolo Bottini, foi escolhido o advogado José Luís de Oliveira Lima, que também já defendeu figuras políticas de destaque

14.03.26 7h53

ALERTA

Médicos de Bolsonaro alertam para risco de morte após pneumonia mais grave

Bolsonaro tem 70 anos e histórico de cirurgias desde 2018. Completa 71 anos no dia 21.

13.03.26 21h48

investigação

Blogueiro que publicou sobre carro oficial de Dino fica em silêncio durante depoimento à PF

Pablo foi alvo de mandado de busca e apreensão autorizado pelo ministro Alexandre de Moraes, na terça-feira, 10.

13.03.26 21h02

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

transferência

Delegado da PF que indiciou Bolsonaro é nomeado como assessor no gabinete de Moraes no STF

Shor foi responsável pela investigação da tentativa de golpe de Estado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro e aliados

10.03.26 12h42

INVESTIGAÇÃO

Caso Daniel Santos: PGJ rebate defesa do prefeito de Ananindeua no STF

Alexandre Tourinho diz que investigação é anterior a força-tarefa estadual e classifica citação de deputada federal Alessandra Haber como manobra para atrasar processo

09.03.26 18h59

investigação

Ex-namorada de Vorcaro contrata assessoria e advogado e age para se desvincular do banqueiro

Martha Graeff destaca que não tinha qualquer relação com os negócios de Vorcaro, agora sob investigação

08.03.26 18h48

JUSTIÇA ELEITORAL

TJPA define lista de três advogadas para vaga de juíza no Tribunal Regional Eleitoral do Pará

Nomes indicados serão analisados pelo Tribunal Superior Eleitoral antes da nomeação final pela Presidência da República

12.03.26 13h24

