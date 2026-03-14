Assessor de Cláudio Castro: 'Palácio da Guanabara é gabinete do crime organizado'
O advogado Victor Travancas foi exonerado do governo do Rio de Janeiro, comandado por Cláudio Castro (PL), depois de afirmar que o "Palácio da Guanabara é o gabinete do crime organizado" no Estado.
A declaração de Travancas foi feita em um podcast comandado pelo ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho. O episódio foi ao ar na quinta-feira, 12. O advogado foi exonerado no mesmo dia. Procurado, o governo do Rio de Janeiro ainda não se manifestou.
"Eu costumo dizer que o Palácio Guanabara é o gabinete do crime organizado no Rio de Janeiro. Nós temos, na verdade, o crime organizado no Rio de Janeiro funciona dentro do Palácio Guanabara", disse Travancas.
Travancas ocupava o cargo de assessor da Secretaria da Casa Civil do Rio de Janeiro. Na entrevista, ele conta que já havia pedido várias vezes para ser exonerado "por não concordar com a corrupção no governo".
O advogado afirmou, por exemplo, ter alertado o governador Castro sobre o escândalo do Ceperj (Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos).
O escândalo do Ceperj está sendo julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Segundo a acusação, a Fundação Ceperj e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) teriam sido utilizadas para a contratação de cabos eleitorais com recursos do governo estadual durante a campanha.
"Eu formulei a primeira denúncia ao governador", afirmou Travancas.
Na terça-feira, 10, o ministro do TSE Kassio Nunes Marques pediu vista e suspendeu o julgamento que pode resultar na cassação do mandato de Castro. O julgamento será retomado no dia 24 de março. Até o momento, o placar está em 2 a 0 pela condenação do governador por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2022.
