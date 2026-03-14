Bolsonaro segue estável na UTI, mas teve piora renal e alta de marcador inflamatório

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apresentou piora nas funções renais e elevação dos marcadores inflamatórios neste sábado, 14. Ele segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital DF Star, sem previsão de alta.

O diagnóstico de Bolsonaro é de pneumonia bacteriana bilateral, decorrente de um episódio de broncoaspiração. O tratamento inclui antibióticos e hidratação intravenosa.

Apesar de clinicamente estável, o ex-presidente teve a piora da função renal e elevação dos marcadores inflamatórios. Ele mantém fisioterapia respiratória e motora, além de medidas de prevenção de trombose venosa.

Equipe Médica Detalha Boletim

O boletim médico foi assinado pelos seguintes especialistas: Dr. Claudio Birolini (cirurgião geral), Dr. Leandro Echenique (cardiologista), Dr. Brasil Caiado (cardiologista), Dr. Antônio Aurélio de Paiva Fagundes Jr. (coordenador da UTI Geral) e Dr. Allisson B. Barcelos Borges (diretor geral).