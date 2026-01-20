Capa Jornal Amazônia
Política

Política

Lula: 2026 precisa ser o ano da comparação entre governo atual e os de Temer e Bolsonaro

Lula declarou ainda que o governo Bolsonaro "quase destruiu o País" e que os dois primeiros anos de governo dele foram para "tentar reformar e recuperar esse País"

Estadão Conteúdo
fonte

Presidente Lula (Ricardo Stuckert/PR)

Em discurso com tom eleitoral, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou nesta terça-feira, 20, que este ano precisa ser o da "comparação" entre o atual governo e os mandatos dos ex-presidentes Michel Temer (MDB) e Jair Bolsonaro (PL).

"Nós precisamos transformar o ano de 2026 no ano da comparação. Vamos pegar o ano em que foi feito o impeachment da Dilma Dilma Rousseff, ex-presidente da República, em 2016, vamos pegar o governo Temer e o governo Bolsonaro, e vamos fazer uma comparação do que nós fizemos em três anos com o que eles fizeram em sete anos", disse o presidente.

Lula declarou ainda que o governo Bolsonaro "quase destruiu o País" e que os dois primeiros anos de governo dele foram para "tentar reformar e recuperar esse País".

Ele ainda disse que a comparação entre os governos é preciso ser feita para "acabar com a era da mentira". O presidente citou ainda desinformações impulsionadas nas redes nos últimos dias, onde falas dele em um evento realizado na última sexta, 16, foram retiradas de contexto. Uma delas sugeriria que o petista defendeu que os pobres foram feitos para trabalhar, e não estudar, e que ele teria errado o pronome da deputada federal Erika Hilton (PSOL-SP).

"A verdade, você tem que explicar. A mentira, você só tem que falar. Nesses dias, eu fiz um encontro na Casa da Moeda, e fiz um discurso, e eles agora estão olhando o que eu estou falando. Eles querem pegar uma ou duas palavras aqui para que eles possam distorcer e mandar para o mundo na internet", declarou o presidente.

Nesta terça-feira, 20, Lula entregou 1.276 unidades habitacionais do Empreendimento Junção, em Rio Grande (RS), no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida - Entidades (MCMV-E). As moradias foram inauguradas pelo governo a partir do direcionamento de imóveis da União sem uso ou ociosos para habitação social.

Política
.
