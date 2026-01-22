Capa Jornal Amazônia
Pesquisa eleitoral: Lula e Flávio Bolsonaro lideram cenários à frente de Tarcísio

Levantamento Apex/Futura mostra governador Tarcísio de Freitas em terceiro lugar e aponta derrota de petista no segundo turno em alguns confrontos

O Liberal, com informações de Estadão Conteúdo
Lula, Flávio e Tarcísio (Bruno Peres/Agência Brasil | Andressa Anholete/Agência Senado | Paulo Pinto/Agência Brasil)

Uma pesquisa eleitoral divulgada nesta quinta-feira (22), pelo instituto Apex/Futura indica que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lideram os cenários de primeiro turno para as eleições presidenciais. Em uma das simulações, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), aparece em terceiro lugar.

O levantamento entrevistou 2.000 eleitores em 849 municípios, entre os dias 15 e 19 de janeiro. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-08233/2026.

Cenários de primeiro turno

No primeiro cenário simulado, Lula lidera com 37% das intenções de voto, seguido por Flávio Bolsonaro, com 33,3%. Tarcísio de Freitas figura com 10,5%. Na sequência, aparecem os governadores Ronaldo Caiado (União Brasil), com 3,0%, e Romeu Zema (Novo), com 2,6%. Renan Santos, líder do recém-criado Missão, obtém 1,2%, e o ex-ministro Aldo Rebelo (DC), 0,5%. Votos em branco e nulos somam 6,6%, enquanto 5,3% não souberam ou não responderam.

A segunda simulação mostra empate técnico entre Lula (35,4%) e Flávio Bolsonaro (34,3%). O governador do Paraná, Ratinho Júnior (PSD), alcança 9,1%. Zema pontua 4,4% e Caiado, 3,7%. Renan Santos registra 1,7%, Aldo Rebelo, 0,6%, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), 0,1%. Brancos e nulos totalizam 7,0%, e 3,7% não souberam ou não responderam.

No terceiro cenário, o senador Flávio Bolsonaro aparece à frente do petista, com 39,4% contra 36,3%. Neste levantamento, a disputa inclui Caiado (4,9%), Zema (4,8%) e Leite (3,1%). Votos em branco e nulos somam 8,4%, e 3,0% não souberam ou não responderam.

Em um quarto cenário, Lula (37,5%) e Flávio Bolsonaro (35,1%) voltam a apresentar empate técnico. Tarcísio de Freitas aparece com 14,8%, e Renan Santos, com 2,7%. Votos em branco ou nulos correspondem a 6,8%, enquanto 3,2% não souberam ou não responderam.

Na quinta simulação, Flávio Bolsonaro lidera com 39,6%, seguido pelo atual presidente, com 38,0%. Ratinho Júnior marca 11%, e Renan Santos, com 2,3%. Votos brancos e nulos somam 6,8%, e 2,4% não souberam ou não responderam.

Por fim, no último cenário de primeiro turno, Flávio Bolsonaro amplia a vantagem, com 43,8%, enquanto Lula registra 38,7%. Eduardo Leite aparece com 4,2%, e Renan Santos, com 2,8%. Votos brancos e nulos totalizam 7,5%, e 2,9% não souberam ou não responderam.

Cenários de segundo turno

Em um eventual segundo turno, a pesquisa Apex/Futura aponta um cenário adverso para a reeleição do presidente Lula. O levantamento indica que o atual presidente seria derrotado em confrontos diretos contra Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas.

No embate direto com o senador fluminense, Flávio Bolsonaro apareceria com 48,1% das intenções de voto, ante 41,9% de Lula. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também derrotaria o petista por 46,1% a 41,3%. A pesquisa mostra ainda empate técnico de Lula com Ratinho Júnior e Ronaldo Caiado, com os opositores numericamente à frente do presidente. Lula venceria apenas em simulações contra Eduardo Leite, e empataria numericamente à frente de Romeu Zema.

Em uma simulação de segundo turno entre o filho de Bolsonaro e Tarcísio de Freitas, Flávio Bolsonaro terminaria à frente do governador, com 37,5% contra 34,7%, de acordo com o instituto.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/APEX/FUTURA/PESQUISA
