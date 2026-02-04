Seduc anuncia concurso público com duas mil vagas para professores e cargos administrativos

A vice-governadora do Pará, Hana Ghassan, anunciou a realização de um concurso público para a Secretaria de Educação do Pará (Seduc), com a oferta de 2 mil vagas para professores e cargos administrativos. O comunicado foi feito por meio de um post publicado nas redes sociais da gestora.

No anúncio, Hana Ghassan destacou que este será o primeiro certame na atual gestão estadual, iniciada em 2019.

Detalhes das vagas e cotas raciais

O concurso prevê a destinação de 2 mil vagas para professores e para diferentes cargos administrativos da Secretaria de Educação do Pará. A vice-governadora ressaltou a importância da iniciativa para o avanço do ensino, o cuidado com os estudantes e a valorização dos docentes.

A seleção também contemplará a reserva de vagas por cotas raciais, conforme mencionado no post da gestora. Mais detalhes sobre o certame serão divulgados em breve.